لماذا لا يعتذرون ؟

بقلم: الوليد فرج

الكل يؤمن بأن الخطأ جبلة في الإنسان و الغلط من صفاته منذ البدايات الأولى له ، ولا يوجد بشر منزه ، و لا مخلوق طاهر مطلقا ، وإلا لصار الإنسان آلة باردة .

فلماذا تنعدم عندنا ثقافة الاعتذار ؟ ولماذا لا يعتذر الخاطئ ؟ هل الاعتذار منقصة لشخص الخاطئ ؟ هل يحط الاعتذار من قيمة فاعله؟ أم العكس ؟

إن المجتمعات المتحضرة تجاوزت الاعتذار كسلوك فردي شخصي ، إلى سلوك مؤسساتي تمارسه مؤسساتها و هيئاتها و شركاتها حين الخطأ الذي يلحق ضررا بالغير ، بل صارت عندهم علوم الإنسان في الشأن تدرس موضوعات تسيير الأزمات بالاعتذار .

كم من مرة رأينا مسؤولا يابانيا يطأطئ رأسه خجلا عن سوء خدمة في قطاعه ، حتى ولو كانت لا يدا له فيها ، وفي الصدد أنطقت الكهرباء في مقاطعة يابانية لمدة 20 دقيقة فخرج وزير الطاقة الياباني أمام أجهزة التليفزيون معتذرا و ركع أمام الشعب الياباني لمدة 20 دقيقة .

لا نطلب منكم أن تركعوا لنا ، بل اركعوا لله و لا أن تطأطئ رؤوسكم ، كل ما نطلبهم منكم أن تحترموا ذكاء الشعب ، و تراعوا سَعة صدره و صبره عنكم و عن أخطائكم و زلاتكم المتكررة و تجتهدوا قليلا في تطوير الشيء العمومي ، و لا تكابروا في الإصرار على الغلط و التعنت و الإمعان في الخطأ و الاستمرار في الانتحال .

إن الجزائر في جوهرها أكبر منكم ويتعلمون هذا ! بأنكم ولدتم من رحم الضرورة السياسة وصدفة الفجأة . وإنكم غمرات و تنجلين يوما.