لماذا لا تنفذ قرارات الرئيس؟

بقلم احسن خلاص

كثيرا ما نسمع حديثا يجري على الألسن مفاده أن العيوب لا تقع على الرئيس أو حتى على المسؤولين السامين في الدولة وأن الاختلالات والنقائص لا تعود إلى ضعف أو رداءة السياسات والتوجيهات الفوقية بل مصدرها الأساسي أعوان الدولة الذين يقفون عادة حجر عثرة أمام تجسيدها. وقد يحدث لنا أن نسمع أئمة المساجد يدعون في خطبهم لا يصلح ولاة أمورنا وأن يرزقهم البطانة الصالحة فلا سبيل لنجاح الحاكم إلا بوسطاء يحسنون الأداء ويخلصون في الاقتداء.

ما كان في السابق محل تخمين أو جدل بين الناس صار حقيقة مؤكدة على لسان رئيس الدولة عبد المجيد تبون عندما اشتكى أمام الرأي العام عبر لقاء تلفزيوني من تقاعس البيروقراطية المحلية عن تنفيذ التدابير التي اتخذت مؤخرا وعلى أعلى مستوى في الدولة للتعويض عن الأضرار الناجمة عن جائحة كورونا وضرب الرئيس تبون مثالين صارخين أحدهما يتعلق بصرف منحة ال10 آلاف دينار الموجهة للمعوزين وثانيهما المنحة الموجهة لعمال قطاع الصحة، فقد مر على إقرارها أكثر من ثلاثة أشهر دون أن تجد طريقها إلى مستحقيها وهذا ما أثار غضب الرئيس تبون أمام المشاهدين.

ويطرح هذا الواقع الذي عبر عنه المسؤول الأول في البلاد إشكالية مزمنة ظلت ترافق نظام الحكامة في الجزائر منذ الاستقلال، جوهرها أن أصحاب القرار غالبا ما يكونون بعيدين عن القائمين على التسيير وهؤلاء بعيدون كذلك عن أصحاب القرار فلا المقرر يسير ولا المسير يقرر وتظل الهوة قائمة لتعطل مصالح المواطنين وتوقف سير المشاريع وتعترض الامانات لكي لا تصل إلى أهلها مثل ما حدث مع المنح التي قررها رئيس الدولة.

وتفسر هذه الهوة تلك الزيارات الميدانية التي يقوم بها الرئيس إلى الولايات ومن بعده الوزراء وهي زيارات دورية لا تكفي للاطلاع على حجم التقهقر الذي تشهده المشاريع في الميدان فضلا عن أن تلك الزيارات يغلب عليها الطابع الفلكلوري الذي يجردها من طابع المتابعة الجدية فتغرق في الشعبوية.

ومما يذكر للرئيس تبون أنه عند توليه الوزارة الأولى أحدث مفتشية مركزية تابعة لمصالح الوزير الأول ترمي إلى متابعة تنفيذ المشاريع والقرارات والتوجيهات الصادرة عن رئيس الجمهورية لاسيما تلك التي يقرها مجلس الوزراء. وقد كان هذا القرار من بين تلك التي أثارت غضب خصومه من محيط الرئيس بوتفليقة ومن حولهم من الاوليغارك وعجلت بمغادرته الحكومة. وها هو اليوم من موقعه الرئاسي يمتعض من الأداء البيروقراطي الذي يضرب مصداقية القرارات الرئاسية في الصميم.

قد لا تجوز المجازفة بالحكم على النوايا فننساق مع الفرضية القائلة بأن هناك جيوبا لا تريد لسياسة الرئيس أن تبلغ أهدافها وأن المقاومين للتغيير يوجدون في كل المراكز الحساسة لاسيما التنفيذية منها، لا سيما وأن هناك قرارات تؤخذ في آخر لحظة ولا تجد لها الإدارة آليات تنفيذ جاهزة ولا تجد للنفقات المترتبة عنها تبويبا مناسبا لها. ولا يمكن الحكم مسبقا أمام غياب الفعالية والحضور لدى المؤسسات الرقابية والمكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات. وحتى الحديث عن فعالية المجتمع المدني في متابعة تنفيذ السياسات يبقى على مستواه النظري أمام غياب جاهزية الحركة الجمعوية واعتيادها على سلوكيات ورثتها عن العهد السابق.

لقد صار التفاوت بين القرارات والسياسات المتخذة لدى البنية الفوقية للنظام وبين تنفيذها لدى بنيانه التحتية تقليدا من تقاليد الدولة وتخبرنا عن ذلك المصير الذي كان نصيب محلات الرئيس بوتفليقة التي وإن كانت جاهزة في بعض البلديات فإن أكثرها لم يجد إلى الاستغلال المناسب والمفيد سبيلا. وهذا هو مصير الكثير من القرارات الشعبوية المفتقدة الى النظرة العقلانية والدراسة المتأنية لجدواها.

هل سيكتفي الرئيس تبون بالتعبير عن السخط والغضب من غياب التنفيذ والتجسيد أو تأخره في أحسن الأحوال أم سيسعى إلى فهم الخلل وخلق آليات تداركه بعقلانية. لقد بينت هذه الاختلالات مدى الحاجة إلى مؤسسات وسيطة قوية وإلى تحكيم صرامة القانون وقبل ذلك إلى الشعور الجمعي بالمصلحة العامة قبل الموقف السياسي. ولن يتأتى ذلك إلا بتفعيل أدوات الرقابة التي هي موجودة على الورق ولكنها مقيدة ومشلولة في الميدان بل لا تزال القوى المستفيدة من الوضع القائم تشتغل وتسعى للحيلولة دون أي تقدم في عملية التغيير. وقد لا يتأتى هذا التغيير إلا بانجاح عملية تغيير سياسي على أساس الاختيار الحر للشعب تتبعه عملية تغيير أخرى على أساس الكفاءة بدل الولاء.