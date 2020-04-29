للمرة الرابعة في 6 أسابيع.. نتيجة فحص كورونا لمهاجم يوفنتوس إيجابية

كشفت صحيفة “ميرور” الإنكليزية أن نتيجة فحص الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم يوفنتوس الإيطالي جاءت إيجابية للمرة الرابعة خلال 6 أسابيع.

وأكدت الصحيفة أن ديبالا وصديقته أوريانا ساباتيني سيستمران في الحجر الصحي، وسيحتجان إلى علاج مكثف للتعافي من الفيروس.

وكان ديبالا أصيب بالفيروس في 21 مارس الماضي، وهو واحد من ثلاثة لاعبين آخرين في السيدة العجوز أصيبوا بالفيروس وهم بلايز ماتويدي ودانييلي روجاني، لكن الآخرين تعافوا تماماً.

وقال اللاعب الأرجنتيني أنه يشعر بتحسن كبير، وسيعود إلى الملاعب قريباً.

يذكر أنه من المقرر أن تعود فرق الدوري الإيطالي ومنها يوفنتوس إلى التدريبات الجماعية في 18 مايو القادم، وفقاً لتصريحات رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي.

وقال كونتي إنه “في الـ 18 من مايو، ستفتح المتاجر وسيسمح أيضا بتدريب فرق كرة القدم المحترفة والفرق الرياضية الأخرى”.

واشترط، الحفاظ على التدابير الوقائية اللازمة ومسافة التباعد الاجتماعي بدقة للوقاية من عدوى الوباء.

ومن المتوقع أن يستأنف مباريات الدوري الإيطالي في شهر يونيو القادم بعد توقف دام أكثر من 3 أشهر.