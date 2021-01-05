للجزائر دور أساسي وإيجابي في حل الأزمة الليبية

أكد رئيس مركز الحوار الانساني ديفيد هارلاند من العاصمة أن للجزائر دور اساسي وايجابي في استقرار الوضع في المنطقة وفي ليبيا.

وأفاد ديفيد هارلاند في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن التنسيق مع البلد، و توحيد الرؤى من أجل عودة الامن في ليبيا أصبح ضرورة ملحة وحتمية وأورد نفس المتحدث الذي يزور الجزائر على رأس وفد من الخبراء لبحث سبل تسوية النزاع في ليبيا، أن هذه الزيارة تأتي في هذا التوقيت المهم نظرا للدور الرئيسي الذي تلعبه الجزائر في استقرار المنطقة وفي الامن في ليبيا والذي ليس ببعيد.

وقال هارلاند انه كممثل لمنظمة تهتم بالوساطة حول الأمن، فإنه بات حتميا أن ننسق مع الجزائر، التي تلعب دورا مهما جدا و إيجابيا، ونحن هنا للتنسيق مع السلطات الجزائرية و توحيد الرؤى وقدم رئيس مركز الحوار الإنساني بتهنئة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على شفاءه و عودته الى ارض الوطن، كما هنأ الشعب الجزائري على الدستور الجديد