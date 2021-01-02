لكناوي يستقيل من تدريب نصر حسين داي

أعلن مدرب فريق نصر حسين داي نذير لكناوي رمي المنشفة والاستقالة من على رأس العارضة الفنية للفريق، أين كشف عن انتهاء مهامه في الفريق والرحيل بعد الهزيمة التي تلقتها تشكيلة النصرية على ملعبها 20 أوت بالعاصمة أمام الضيف وفاق سطيف، والتي عجّلت بمغادرة لكناوي من الفريق وهو الذي كانت إدارة الرئيس محفوظ ولد زميرلي قد جددت ثقتها في خدماتها عقب هزيمة الجولة التي سبقتها أمام اتحاد العاصمة عقب التصريحات التي ادلى بها المدير الرياضي شعبان مرزقان، لكن هزيمة الوفاق داخل الديار أنهت علاقة المعني مع إدارة الفريق العاصمي، حيث فشلت النصرية في تحقيق الديكليك وهي التي لم تفز في أي مباراة منذ انطلاق الموسم الكروي الحالي على مدار ست جولات على التوالي، وسوف يتعين على الإدارة البحث عن التعاقد مع مدرب جديد من أجل خلافة لكناوي على رأس العارضة الفنية للنادي، والانطلاق في الأمور الجيدة ابتداء من الأسبوع المقبل سعيا لتصحيح الأخطاء على التشكيلة.

ولم يتقبّل أنصار النصرية البداية الصعبة التي يسجلها رفقاء اللاعب فوزي يايا، الذين فشلوا في تحقيق اي انتصار منذ بداية الموسم، حيث يعوّلون على عدم السكوت على الوضعية المعقدة التي يتواجد فيها الفريق، والضغط على الإدارة من اجل إخراجه من النفق المظلم لتفادي تعقيد الأمور خاصة وأن الوضعية الحالية تهدد النصرية باللعب على تفادي السقوط إلى الرابطة الثانية.

عيشة ق.