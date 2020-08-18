لكم درس الأرجنتين و إسبانيا واحذروا الفلبين

بقلم: مقال الوليد

أثار اللقاء الأخير لما يسمى قوى الإصلاح الوطني ، الذي جمع بعض الأحزاب السياسية ، و النقابات ، و نشطاء الحركات الجمعوية و فواعل مجتمع مدني ، الكثير من اللغط ، حول توقيت هذه المبادرة و الداعي إليها ، مع ملازمة بعض المشاركين وإصرارهم بالحديث باسم الحراك الشعبي ،و بعد أن انتفض مجلسهم تم استقبال نقباء منهم من طرف رئيس الجمهورية ،تزامن هذا اللقاء مع بروز نشاط كبير تواصلي منظم في ميادين التواصل الاجتماعي ، تروم إلى استقطاب و هيكلة الحركة الجمعوية ، و المجتمع المدني ، كملامح استعداد لمناسبة جماهرية.

في الغالب المغايرة الأيديولوجية ، و الاختلاف الفكري السياسي ، يكون عامل تنفير عن توحيد الرؤى و المبادرات السياسية ، و محفز منافسة و تدافع ، لا عامل توافق و التئام ، ناهيك الموانع القانونية ، التي قفزت عنها بعض النقابات و الجمعيات حين انخرطت في عمل سياسي واضح الملامح بجانب أحزاب سياسية ، أما الظرف الوبائي الحاد الذي نعيشه. اليوم فيأتي ضمن البوائق الأخلاقية، التي يؤسس عليها أي فعل سياسي دون حرج ، فعلى مدار نصف عام و الناس تموت لم نسمع أي مبادرة من هؤلاء ليخرجوا على الشعب بقناع القوى التي تسعى إلى الإصلاح ، و حالهم كالاسكافي الحافي.

إن آليات التحول الديمقراطي السليم ، لزاما أن تتم في أطر الشفافية ، وعبر خطاب عقلاني ، مؤسس على اتساق حجاجي ، يحترم المخاطب و يختار توقيت النشاط كفرض أخلاقي ، بعيدا عن أي محاولة تموقع ، فالنشاط السياسي في منعطفات التحولات ، يأتي في الغالب تأسيسيا يحمل مشاريع و آليات لإرساء الديمقراطية و مَؤْسسة الدولة و تجهيزها بآليات رقابة و ميكانيزمات محاسبة ، لا أن يكون يسعى للتموقع و المناورة من أجل مآرب شخصية ضيقة .

تعتبر عملية الإعداد لصياغة الدستور الجامع ، الذي انتهجته الرئاسة في سابقة سياسة ، تنم عن النية السليمة في المضي قدما في الإصلاحات، بعد ثبوت جدية فتح باب الاشتراك في الإثراء و التنقيح عبر توزيع الرئاسة لنسخة مشروع الدستور على الجميع ، و فتح الباب لاستقبال المقترحات لكل من يرغب في ذلك ، مع وعد بنشر المقترح و الجهة التي أرسلته ، لم نشهد اجتماع أو لقاء قوى الإصلاح ، حول مسألة صناعة الدستور ، على رغم أنها تعتبر المسألة الأساس الكبرى الأولى ، وقضية مفصلية و واحدة من الخيارات السياسية الحاسمة في أي تحول ديمقراطي . صياغة الدستور بمثابة فرصة مبكرة منقطعة النظير لتحقيق توافق واسع النطاق على رؤية لطبيعة الدولة وعلاقتها بالشعب .

توضح التجارب السابقة أن وضع دستور جديد أو تعديل الدستور الحالي لهو أمر في غاية الأهمية لوضع اللبنة الأساسية للحكم الديمقراطي وتعزيز حماية الحريات المدنية

وحقوق الإنسان وغيرها من القواعد محل التقدير والاحترام ، و تجفيف موارد الشقاق و اللغط لاسيما حول الهوية و وقايتها من الاستغلال السياسي ، و إثارة النعرات السياسية و رغم ذلك لم نقف ولم نسمع بأي مبادرة سياسية جماعية من هؤلاء القوى الإصلاحية . مع علمهم أن وضع الدستور مهم أيضا للأغراض العملية الفورية، ويمكن استخدامه لتعزيز عملية التحول الديمقراطي الناجح عن طريق توحيد الآراء وإبعاد كل مصادر الإفساد المحتملة.

ولم نر لقوى الإصلاح الوطني تنسيق أو اجتماع !

رغم أن أعداد أو مراجعة وثيقة الدستور من أهم مسائل بدايات التحول الديمقراطي ، فلم نشهد أي نشاط حزبي منظم ذا بال ، في مستوى هذه الوثيقة و حساسيتها .

في إسبانيا، على سبيل المثال، استخدمت عملية وضع الدستور كأداة لتعزيز النهج التوافقي لعملية الانتقال ، ورغم أن الرئاسة انتهجت هذا النهج ، إلا أن الطبقة السياسية أبانت عن إفلاس سياسي كبير في الموضوع ، ونجد في الأرجنتين، تم الاتفاق على تعديلات دستورية لضمان عدم تأثير المفسدين السياسيين المحتملين في عملية الانتقال.

يجدر التنويه أن عملية وضع الدستور قد تخدم فقط غرض (توافق الآراء) في حالة الحرص على التأكد من أن الإجراءات التي ستستخدم تحظى بتأييد واسع ، عندما لا يتم الإسراع في تنفيذ العملية. وفي كثير من الظروف، قد تظل الترتيبات الدستورية المؤقتة سارية لفترة طويلة من الزمن دون أي آثار سلبية.

إن نفس السياسيات و نفس المنطق السياسي ، و نفس الفاعل ، لن تنتج إلا نفس النتائج ، فالعلة تتبع المعلول ، و البديهيات و المسلمات التي تنطلق منها قوى الإصلاح الوطني الجديدة ، التي كانت البارحة مهاون في زمن الفساد الوطني ، لن تبعث عن أي تغيير أو إصلاح أو انتقال أو تحول ديمقراطي.

قد يكون احتشام و ضعف العمل السياسي التوافقي ، في مسألة وثيقة الدستور يغني عن إثارة منهج التعامل مع قضايا الفساد بشتى أنواعه و المسألة القضائية و البحث في طريقة تعامل الحكومة ما بعد الحكومة الفاسدة. مع هذه الملفات ؟

نجد في هذا الصدد إن إسبانيا وصلت إلى قرار توافقي عن الامتناع عن فتح ملفات الماضي ، عكس البرتغال الذي وصلت عملية المحاسبة فيه إلى الملاحقات القضائية و النفي من البلاد ، و تطهير كبير في القطاع الخاص و العام ، وعندما وصلت المرحلة الانتقالية البرتغالية إلى حالة أكثر استقرارا، أصبحت المصالحة هي النهج الرسمي المسيطر على الموقف .

أما في الفلبين، فكان ضعف الجهود المبذولة في متابعة المحاسبة عن الانتهاكات التي وقعت أثناء عهد ماركوس دليلاً على ضحالة التغير الذي طال الحياة السياسية، فقد ظل الموالون السابقون لماركوس يمارسون الشؤون السياسية

بما في ذلك المناصب رفيعة المستوى، بل إن زوجته وابنه فازا في النهاية بمناصب قائمة على الانتخاب.