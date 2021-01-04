لفتة إنسانية رائعة من محمد فارس في نابولي

عاشت إيطاليا في الساعات القليلة الماضية على وقع حادثة اعتداء تعرض لها أحد عمال التوصيل في مدينة نابولي جنوب البلاد.

وكان نشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي قاموا بترويج مقطع فيديو يظهر فيه أحد عمال التوصيل، وهو بصدد التعرض لاعتداء من قبل بعض المنحرفين، الذي قاموا أيضا بسرقة دارجته النارية.

هذا الفيديو أثار ردود فعل قوية في إيطاليا، حيث تم تنظيم حملة تبرعات لفائدة عامل التوصيل صاحب الـ50 عاما، الذي يعيش ظروفا اجتماعية صعبة.

النجم الجزائري محمد فارس قام بلقطة رائعة للغاية، وذلك عندما تبرع لفائدة العامل بمبلغ 2500 يورو، ليتلقى إشادة منقطعة النظير من قبل نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي في إيطاليا.