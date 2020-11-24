لقاح كورونا ليس حلا سحريا

∙ توفر اللقاح لا يعني التخلي عن الإجراءات الوقائية

أكد رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، الدكتور إلياس مرابط، أمس، أنه لا يجب تعليق آمال كبيرة على لقاحات الجديدة لفيروس كورونا، باعتبارها ليست حلا سحريا سينقذ البشرية جمعاء، لأنه يأتي لتخفيف أعراض الإصابة بالفيروس وحماية الفئات الهشة المعرضة للخطر، من منطلق أن اقتناء أجودها وأنجعها لن يدفعنا للتخلي عن لبس الكمامة أو اعتماد التباعد الجسدي فيما بيننا، والتي تبقى حسبه ضرورية حتى ينحسر تهديد فيروس كورونا على الصحة العامة للمجتمع.

و أفصح الدكتور مرابط في تصريح خص به “الوسط”، أن مقتضيات الوضع الراهن فيما يخص اقتناء لقاح ناجع لفيروس كورونا المستجد، يستدعي التحضير لخطة وطنية للتطعيم، قصد توفير كل الإمكانيات اللازمة لمباشرة عملية اقتناء اللقاح فور توفره في السوق،مع الإبقاء على باقي المصالح والقطاعات مجندة لخدمة هذا المسعى، خصوصا إذا علمنا أنه يحتاج لظروف تخزين ونقل خاصة، حتى وقت الحقن بدرجة حرارة لا تقل عن -103 درجة فهرنهايت تحت الصفر، وهو أقل بكثير من أي شيء يمكن لوحدة التجميد القياسية التعامل معه.

توفير اللقاح لن يكون متاحا قبل نهاية الثلاثي الأول من سنة 2021

أضاف مرابط، في سياق متصل، أن المواطنين يجب أن يعوا أن من السابق لأوانه الحديث عن استعمال اللقاح، لأن معظم المختصين عبر العالم أكدوا أن توفير لقاح ناجع بدون أعراض جانبية خطيرة لن يكون متاحا ومتوفرا قبل نهاية الثلاثي الأول من العام المقبل، مشيرا بالمناسبة أنه لا يجب تعليق أمال كثيرة في هذا الجانب لأن هذه التجارب مرشحة للنجاح أو الفشل على حد سواء، وكل الأخبار المروجة للقاح على حساب آخر تدخل في خانة تضارب المصالح و الترويج للمنتج معين، رغم أن الخبراء يقولون إن البيانات الأولية تشير إلى أن فعاليتها من المفروض أن تكون عالية جدا.

هذا وذكر متحدثنا أن اللقاح ليس مادة بسيطة، بل معقدة تحتاج معايير خاصة لتخزينها وتوزيعها ونقلها وحفظها حتى وقت استعمالها، على اعتبار أن معظم اللقاحات المستعملة في برنامج التلقيح الموسع في الجزائر، تخزن معظمها في درجات حرارة تتراوح ما بين 2 و8 درجة، وبالتالي يجب آخذ بعين الاعتبار هذه المسائل الحساسة عند اقتناء السلطات للقاح، مؤكدا بالمناسبة أن من المرجح أن تحظى بالأولوية المجموعات الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى، أو بالفيروس، من الطاقم الطبي و العاملين في مجال الرعاية الصحية وكبار السن، وأولئك الذين لديهم عوامل خطر مثل السمنة أو مرض السكري، تماما مثلما هو حاصل ومتعامل به بالنسبة للقاح الأنفلونزا الموسمية الموجه لفئات معينة دون غيرها.

الجشع والتكالب الحاصل لترويج وتسويق لقاح كورونا “منطقي”

وحول الجشع والتكالب الحاصل لترويج وتسويق لقاحات جديدة مختلفة لكورونا، من النسخة الأمريكية والبريطانية والصينية وغيرها كثير، تدعي فعالية لقاحاتها في الوقاية من فيروس كوفيد-19، قال رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، أن من المنطقي أن يفتح اللقاح المنشود شهية هذه المخابر والدول المصنعة للقاحات، لأن جائحة كورونا فتحت لها سوقا واعدا وجديدا بملايير الجرع، التي من المحتمل أن تقتنى بصفة دورية مستقبلا اذا ما أثبتت فعاليتها ميدانيا، في إشارة منه أن عائدات الدواء بما فيها اللقاحات والأمصال تحتل المرتبة الثانية عالميا بعد صناعة الأسلحة الحربية، كما أن هذا الوباء العالمي مشجع رئيسي لازدهارها واستمرارها على المدى المتوسط والبعيد، متأسفا في سياق متصل، كيف أن الدول العربية كلها لا تمتلك مخابرا أو مراكز بحوث مؤهلة لخوض غمار هذه التجارب العلمية، من منطلق أن معظمها بلدان مستهلكة مرتبطة بدول وقارات أخرى منتجة تقريبا لكل شيء بما فيها علاج وباء كورونا المستجد، والذي لن يصل لنا إلا بعد أن تضمن اكتفائها من جرعات اللقاح المتوفرة لمواطنيها أولا.

مريم خميسة