لقاح كورونا سيتلقاه غير المصابين لاكتساب المناعة

كشف رئيس مصلحة الأمراض المعدية بمستشفى بوفاريك، محمد يوسفي، أمس، أن اللقاح ضد فيروس كورونا، هو ليس علاج بل وقاية من الفيروس، خاصة أن من سيتلقاه لن يكون مصاب بالوباء، بل من غير المصابين لاكتساب مناعة ضد فيروس كوفيد-19.

وأشار يوسفي عند حلوله ضيفا على قناة النهار، أن أحسن وسيلة لتفادي الفيروس هي الوقاية، لأن اللقاح يعطي إمكانية للجسم لاكتساب المناعة، ومنه فلا وجود لأي خطورة على الجسم، مضيفا في ذات السياق، أن الجزائر ستقتني اللقاح بمجرد توفره مهما كان الثمن، وهي مبرمجة من الدول الأوائل لاقتنائه، مضيفا أن اللقاح سيتلقاه غير المصابين بالفيروس لاكتساب المناعة، وليس المصاب، لتكون الأسلاك الطبية، وكذا أصحاب الأمراض المزمنة، وأعوان الحماية المدنية وكل شخص هو متواجد في الصف الأول لمواجهة الفيروس، من أوائل المتلقين لهذا اللقاح.

مريم خميسة