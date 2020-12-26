لقاح كورونا جاهز في وقته المحدد

أكد وزير الصحة وإصلاح المستشفيات والسكان، عبد الرحمان بن بوزيد، أمس، أن قطاعه يعمل بالتنسيق مع قطاعات أخرى لاقتناء لقاح كورونا في وقته، موضحا أنه سيكون جاهزا في جانفي 2021 كما أمر رئيس الجمهورية.

وأكد بن بوزيد بمناسبة إشرافه على تخرج دفعة من طلبة المتصرفين الرئيسيين في قطاع الصحة، أن البلاد ستتخطى هذه المرحلة الصعبة التي كان لها الأثر الكبير على الحياة الاجتماعية والاقتصادية، مجددا في ذات السياق تذكيره على أن الدولة لم تدخر جهدا في سبيل تطوير قطاع الصحة والتكفل به ماديا.

كما دعا المسؤول الأول على قطاع الصحة، على ضرورة الاهتمام بالمناجمت وإدارة الصحة، الذي يعد مفتاح لحل المشاكل والنقائص المطروحة على القطاع.

مريم خميسة