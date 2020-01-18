لقاء الصومام… مؤتمر أم مؤامرة؟

أشرنا في مقال سابق إلى أن رمضان عبان، وهو يلتحق بعد خروجه من السجن في فبراير 1955 بثورة نوفمبر 1954، لم يكن يرى نفسه غريبا عن البيت، وهو الذي كان عضوا في المنظمة الخاصة بمنطقة سطيف واشتغل آنذاك تحت إمرة محمد بوضياف الذي كان مسؤولا عن المنظمة في منطقة قسنطينة. لكن احتكاكه بالعربي بن مهيدي بعد عودة هذا الأخير من القاهرة خائبا من موقف احمد بن بله وإمكانية تزويد الثورة السلاح، منح لعبان نفسا جديدا جعله يفكر في عقد لقاء تنظيمي وسياسي لجميع القوى الثورية لتقييم عملها وتحضير أرضية جديدة وهو التفكير الذي انخرط فيه قائدا المنطقة الثالثة كريم بلقاسم ومعه أعمر أوعمران والمنطقة الثانية زيغوت يوسف الذي اقترح أن يعقد في منطقته. لكن الأمر استقر على أن يكون وادي الصومام الملتقى الذي عقد فيه اجتماع قادة جيش وجبهة التحرير الوطني الذي صار منطلقا لمرحلة جديدة مليئة بالتجاذبات والخلافات والصراعات التي تشكل موضوع حلقتنا هذه.

من النواة إلى الهيئات

في معرض ذكره الحاضرين والغائبين في مستهله، لم يقدم محضر اجتماع الصومام رمضان عبان ممثلا لأي منطقة عسكرية بل باعتباره ممثل جبهة التحرير الوطني وكاتب الجلسة وهو ما أعطاه صفة التمثيل السياسي أمام جمع حضر اللقاء ممثلا لجيش التحرير الوطني، وإن كان جلهم مناضلين جمعوا بين القبعتين، السياسية والعسكرية.

ويعد لقاء الصومام تاريخيا وهاما فقد تمكن من إفراز هيئات ثورية جمعت بين “العسكريين والسياسيين” وضمت أغلب الأطياف السياسية القائمة منذ اللحظة الأولى والملتحقة بالثورة ما بين صيف 1955 و صيف 1956، بالرغم من أنه استبعد وفد القاهرة وبهذا تشكلت لجنة التنسيق والتنفيذ الأولى وضمت 5 أعضاء هم العربي بن مهيدي ورمضان عبان وبلقاسم كريم وسعد دحلب وبن يوسف بن خده، ومجلس وطني للثورة الجزائرية ضم 17 عضوا أساسيا و17 عضوا آخر احتياطيا. وتمخض عن المحطة الصومامية منظور جديد للثورة التحريرية حولها من ثورة مسلحة إلى ثورة سياسية شاملة ضد النظام الاستعماري يكون السلاح إحدى أدواتها إلى جانب الأدوات السياسية والديبلوماسية وهو ما يفسر صعود بن خده ودحلب إلى القيادة بعد أن كانا مناضلين سياسيين في صفوف المركزيين وبروز عبان كمنسق للجنة التنسيق والتنفيذ التي استقرت بمدينة الجزائر.

ضحايا الصومام ينتفضون

لم تكن الخارطة القيادية الجديدة لتمر دون أن تثير حفيظة الأطراف الأخرى التي اعتبرت أن لقاء الصومام وضعها على هامش المسار الثوري واختطف منها القيادة التي هي أحق بها، لاسيما احمد بن بله الذي ظل ينتقد المؤتمر ويعتبره مؤامرة على منطلقات الثورة الأولى إلى غاية وفاته. وعدد بن بله ومعه محساس ومناضلون آخرون على اجتماع الصومام مآخذ عديدة أهمها أنه مكّن مناضلين، كانوا قد استنكروا اندلاع الثورة في حينه، من الوصول إلى مواقع قيادية في حين همش المبادرين بها مثله مثل بوضياف ومحساس وغيرهم واتهم عبان باستقدام بن خده ودحلب باعتبار الصداقة التي كانت تجمعه بهما عندما كانوا يدرسون في ثانوية بالبليدة في الأربعينات، كما اتهمه بتقريب تيارات كانت مناهضة للثورة في نظره، مثل الحزب الشيوعي وجمعية العلماء المسلمين وبوأ بعض ممثليها العضوية بالمجلس الوطني للثورة الجزائرية في تركيبته الأولى.

يضاف إلى هذه التهم موقف اجتماع الصومام من الدور الذي ينبغي أن يلعبه الوفد الخارجي وهو دور ثانوي يعكس مكانته الخلفية في المجلس الوطني للثورة، بعدما قدمت أولويات العمل الداخلي على التحركات الخارجية لاسيما وأن وثيقة الصومام قدمت هوية الثورة التحريرية وأهدافها الأساسية على أنها لا انتماء خارجي لها، لا إلى موسكو ولا إلى واشنطن ولا إلى القاهرة. وهو التصريح الذي وضع بن بله في حرج أمام السلطات المصرية وجعله ينتفض في حينه ضد قرارات الصومام ويحشد ضدها بعد الاستقلال كل الحجج الممكنة ومنها إغفالها البعد العربي الإسلامي.

إذا استثنينا الموقف الإيجابي لحسين ايت احمد الذي كان آنذاك في مهمة ديبلوماسية بنيويورك ولم يسمع بها إلا متأخرا، رفض كل الوفد الخارجي إذن مقررات الصومام جملة وتفصيلا. ولم يكتف الوفد بالرفض بل شكل قيادة موازية للجنة التنسيق والتنفيذ وأخذ يتحرك في سبيل إطلاق اتصالات مع الحكومة الفرنسية من أجل البدء في مفاوضات برعاية كل من الرئيس التونسي لحبيب بورقيبة والملك المغربي محمد الخامس إلا أن اختطاف الطائرة التي كانت تقل الوفد من الرباط إلى تونس في 22 أكتوبر 1956 من قبل جنرالات فرنسيين مناهضين لأي تفاوض مع جبهة التحرير الوطني، أوقف الصراع المحتدم بين الوفد ولجنة التنسيق والتنفيذ فكان هذا الاختطاف في نظر المتابعين لتاريخ الثورة التحريرية “نعمة” عليها إذ لولاه لتحول المشهد إلى صراع قيادي مرير كان سيجهز على انسجام الثورة ووحدتها. وباختطاف الوفد وغيابه عن المشهد فسح المجال واسعا للجنة التنسيق والتنفيذ لتواصل عملها وتعد لعمليات سياسية في الداخل لاسيما إطلاق إضراب الأيام الثمانية في يناير 1957 والذي سنعود إليه في موضع آخر.

رفض بأثر رجعي

لم يكن الوفد الخارجي وحده من امتعض من نتائج مؤتمر الصومام واعتبره مؤامرة على الثورة حيث ذكر كل من بن عودة وعلي كافي وآخرون سلكوا مسلكهما أن زيغوت يوسف لم يخرج من المؤتمر راضيا بنتائجه وذكر هؤلاء أنه صرح بذلك لمقربيه. وهي الشهادات التي يصعب تأكيدها أو نفيها بالنظر إلى أن يوسف زيغوت استشهد في 28 سبتمبر 1956 في طريق عودته من إيفري إلى معاقل قيادة الولاية الثانية التاريخية، أي أياما قليلة عن تاريخ انتهاء المؤتمر، ولم يعرف عنه موقف رسمي من مقررات الصومام وهو الذي وقع على محضر الجلسات في حينه لكن بعض رفقائه ممن ذكرناهم، وليس كلهم، ظلوا يسندون له موقفا مختلفا يربطونه عادة بنفس الحجج وهي مخالفة مقررات الصومام لروح ثورة نوفمبر “العربية الإسلامية”. ومن باب الإنصاف لم يكن مؤتمر الصومام يقدم توجها إيديولوجيا على الآخر بل كان همه تجريد الثورة من الإيديولوجيات والهويات وجعلها تركز تماما على هدفها الوحيد وهو نيل الاستقلال ثم أن المجتمعين كانوا من مشارب سياسية ومرجعيات مختلفة.

وعكس بن بله ووراءه الوفد الخارجي، لم يكن لموقف كافي وبن عودة من نتائج مؤتمر الصومام أي علاقة بأي صراع حول القيادة بالنظر إلى مكانتهما كمساعدين لزيغود آنذاك ثم أن موقفهما من رمضان عبان ومؤتمر الصومام ظهر بعد أكثر من 50 سنة من تاريخ انعقاد المؤتمر من خلال تصريحات بن عودة ومذكرات علي كافي التي أثارت الجدل واضطرته، بقرار من المحكمة، إلى سحب الفصل الذي اتهم فيه رمضان عبان بالخيانة.

ستكون سنة 1957 مسرحا لتصاعد الصراعات حول القيادة الثورية بين أطراف القيادة الجديدة، لجنة التنسيق والتنفيذ، لاسيما بعد مؤتمر القاهرة وهذا ما سنعود إليه في العدد القادم.

احسن خلاص