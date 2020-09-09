لقاء “الخضر” وزيمبابوي في ملعب 5 جويلية وبدون جمهور

ج.ن

كشفت مصادر مقربة من بيت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بأن لقاء الجولة الثالثة من تصفيات كأس امم إفريقيا 2021 المؤجلة إلى 2022 بالكاميرون بسبب فيروس كورونا، سيلعب بنسبة كبيرة يوم 12 نوفمبر القادم بملعب 5 جويلية بالعاصمة وليس ملعب البليدة أو أي ملعب آخر، حيث أوضح ذات المصدر بأن اللقاء سيلعب بنسبة كبيرة بدون جمهور بالنظر الى اجراءات الوقاية وضرورة تطبيق البروتكول الصحي الخاص بتدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد، في حين أن لقاء العودة مازال لم يفصل فيه بعد، وهو اللقاء الذي قد يلعب خارج اسوار زيمبابوي بسبب عدم مطابقة ملاعب هذا البلد للوائح وتعليمات “الكاف”، خذه الاخير التي كانت قد برمج هذا اللقاء سابقا في جنوب افريقيا، قبل ان تلغى الجولة بشكل كامل في مارس الفارط بسبب فيروس كورونا.