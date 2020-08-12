لقاء الحكومة والولاة اليوم لتقييم وتدارك نقائص التنمية في مناطق الظل

تعقد اليوم الأربعاء الحكومة اجتماعا مع ولاة الجمهورية من أجل تقييم مدى تجسيد التعليمات ميدانيا لاسترجاع ثقة المواطن وانشغالاته وتحقيق التنمية في مناطق الظل وتوفير أدنى شروط العيش الكريم للمواطن.

وبحسب المدير العام للعصرنة والوثائق والأرشيف بوزارة الداخلية، رضوان محفوظي، في تصريحات للإذاعة الوطنية قال:” أنه قد طلب من ولاة الجمهورية وكل رؤساء الدوائر ومسئولي الجماعات المحلية بالانتقال مباشرة الى مناطق الظل للتكفل بكل انشغالاتهم و يتطلب ذلك عملا ميدانيا وآنيا من خلال جرد مناطق الظل لأن عهد مراقبة المشاريع من المكاتب قد ولّى”.

وأضاف السيد رضوان محفوظي :” اليوم لدينا لجنة على مستوى الوزارة تتابع هذه العملية عن طريق تكنولوجيات الإعلام والاتصال (المرقمنة حاليا)، وحيثما رصدنا تأخرا يسأل الوالي والإطارات المركزية مباشرة وفي بعض الأحيان وفي غالبيتها تنتقل المفتشية العامة لوزارة الداخلية بزيارة كل المناطق لإجراء مسح ميداني شامل تحت رئاسة المفتش العام لوزارة الداخلية ومئات الإطارات للمراقبة “.

وارجع السيد رضوان محفوظي ذلك الى :” مخاوف جذرية ردها الى الخشية من نسيان بعض المناطق – وهو أمر خطير بحسبه لو يحصل – لتليها مرحلة إحصاء المناطق هل تم التكفل بها عن طريق المشاريع أم لا، وهنا كانت عمليتي مراقبة مباشرة للمفتشية المركزية “.

وفي هذا الصدد تأتي أهمية اللقاء التقييمي بين الحكومة والولاة اليوم بقصر الأمم للتصحيح وتدارك الأخطاء والنقائص وسيتبع التقييم بتوجيهات أخرى ليكون المواطن على اطلاع بمدى تقدم العمل على هذا الملف من جهة، وحتى يعلم المسئول بأنه سيقيّم من دون شك سيكون أداءه أفضل وذلك لترسيخ ” ثقافة التقييم “.