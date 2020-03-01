لعقاب: مسودة تعديل الدستور ستطبع وتوزع نهاية الأسبوع الجاري

كشف محمد لعقاب المكلف بمهمة في رئاسة الجمهورية، اليوم الأحد 1 مارس، أن لجنة الخبراء المكلفة بإعداد مسودة مشروع تعديل الدستور تشرع اليوم في استقبال رؤساء الهيئات الدستورية، على غرار هيئة مكافحة الفساد من أجل الاسترشاد بآرائهم.

وأكد لعقاب خلال مداخلة له ضمن ملتقى وطني حول مشروع تعديل الدستور نظمته جامعة محمد بوضياف بالمسيلة أنه سيكون لرئيس الجمهورية جلسة نهاية الأسبوع مع لجنة الخبراء من أجل طباعة مشروع الدستور حتى توزع على 65 حزب و50 نقابة والمئات من الجمعيات وكذا الشخصيات الوطنية، مؤكدا أنه بعد 30 يوم من نقاش المسودة سيتم فرز الردود وتدوينها وتبويبها.

واكد لعقاب أن مشروع تعديل الدستور يهدف إلى وضع اللبنة لبناء جزائر جديدة تنفيذا الوعود التي اطلقها خلال حملته الانتخابية، مؤكدا أن تعديل الدستور يتضمن تعديل القوانين على غرار قانون الانتخابات والإعلام وكذا الجمعيات، وسيكون الدستور الجديد توافقي ومرجع للأمة لتجاوز كل العقبات.

وحول الجامعات، فأكد لعقاب أن المؤسسة الجامعية لها القدرات و المؤهلات لمناقشة تعديل الدستور، معتبرا أنه ستعطى الفرصة للجميع بدون استثناء لمناقشته تعديل الدستور.