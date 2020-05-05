لطفي باحمد: سنستلم 10 ملايين كمامة من الصين.. وعلى المواطنين الإستعانة بالكمامة البديلة

قال الوزير المنتدب المكلف بالصناعة الصيدلانية لطفي بن بأحمد اليوم الثلاثاء، أن الإستعانة بالكمامة البديلة المصنوعة من القماش ستساهم في توفيرها للجميع.

وكتبت الإذاعة الوطنية نقلا عن وكالة الأنباء أن الوزير قال” لقد شرعت العديد من دول العالم في تصنيع كمامات بديلة من قماش والتي يمكن إعادة غسلها واستعمالها عدة مرات حسب ورد بالإذاعة الوطنية.

وكشف بن باحمد أن مخزون الصيدلية المركزية للمستشفيات من الكمامات الطبية يتوفر في الوقت الراهن على 20 مليون قناع.

ويتوقع استلام 10 ملايين أخرى خلال الأيام المقبلة من جمهورية الصين الشعبية.

وقال الوزير أن الأقنعة المستوردة وتلك التي ينتجها أربعة متعاملين محليين توجه على الخصوص الى مستخدمي الصحة العمومية.