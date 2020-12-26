لسنا متأخرين عن بدء حملة التلقيح ضد كورونا

∙ لدى المسؤولين هامش تحرك “كاف” للاستعداد

قال رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، الدكتور إلياس مرابط، أمس أن تعليمات رئيس الجمهورية بخصوص بدء التطعيم في جانفي المقبل من المفروض أن تكون فاصلة في الموضوع بصفة رسمية، مؤكدا في ذات السياق، أننا لسنا متأخرين لكن مع هذا يجب أن نتفطن ونتحرك سريعا ولا نتكاسل، للاستعداد التام لكل تفاصيل المرتبطة بعملية التطعيم المرتقبة ضد كورونا.

وكشف مرابط في تصريح خص به “الوسط”، أن لدى الحكومة هامش تحرك “كاف” للتخطيط والخوض في ملف لقاح كورونا مع أخذ الاحتياطات المتعارف عليها من حيث الكمية المستوردة لأن المعلومات المتوافرة حول كيفية استعمال اللقاح تؤكد أنه يقدم وفق جرعتين لكل شخص، كما أن الرئيس تبون لم يحدد تاريخ معين لبدء التطعيم بل تركه مفتوح خلال جانفي المقبل سواء النصف الأول أو الثاني من الشهر، وبالتالي لدى المسؤولين على الملف وقت كاف للتحرك بأريحية للاستعداد على أكمل وجه.

وفيما تعلق بالضبابية التي تلف هوية المختبرات الأجنبية التي تعاقدت معها الجزائر لشراء اللقاح، لفت متحدثنا أن الجزائر لازالت في مرحلة التحضيرات، وهذه الضبابية الملاحظة لا تخدم المفاوضات الجارية مع الأجانب، كما أنها تؤرق المواطنين حول مدى جودة ونجاعة اللقاح المقتنى، مؤكدا بالمناسبة أنه لا يفهم ما يحصل تحديدا، لكنه مع هذا يشجع على شراء اللقاحات المصنعة بالطرق التقليدية، والتي تتماشى مع ما تتوفر عليه البلاد من إمكانيات تخزين ونقل و ما إلى ذلك، كاللقاح الأمريكي الألماني فايزر بيونتيك واللقاح الصيني سينوفارم، وكذا اللقاح البريطاني والهندي الذي ظهر مؤخرا وأثبت نجاعته.

الوزارة فضلت العمل بعيدا عن الشركاء الاجتماعيين

وهنا دعا مرابط في سياق حديثه مع “الوسط”، أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار مؤشر هام وهام جدا، وهو تبني إستراتيجية تطعيم تحاكي المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في الجزائر، وعدم تطبيق ما تفعله الدول المتأثرة بوتيرة خطيرة بفيروس كوفيد-19، على الوضعية الوبائية للبلاد، لأن الوضع في الجزائر مستقر ومطمئن، مقارنة بالأرقام المهولة والصادمة للوفيات وعدد الإصابات في العالم.

من جهة أخرى، عبر رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية عن استيائه من عدم إشراك المختصين والخبراء في وضع مخطط لحملة التلقيح ضد فيروس كورونا، مشيرا بالمقابل أن الوزارة فضلت العمل بعيدا عن الشركاء الاجتماعيين، رغم أنه كان بإمكاننا تقديم الإضافة، لكن لم تعطى لنا فرصة المشاركة.

مريم خميسة