الرئيس تبون يشرف على تخرج ثلاث دفعات بالأكاديمية العسكرية لشرشال

أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, السبت بالأكاديمية العسكرية هواري بومدين لشرشال على تخرج ثلاث دفعات من الجيش الوطني الشعبي.

ويتعلق الامر بالدفعة ال13 من التكوين العسكري القاعدي المشترك و الدفعة ال51 من التكوين الاساسي و الدفعة الرابعة لضباط دورة ماستر وقبل اشرافه على تخرج هذه الدفعات قام رئيس الجمهورية بتفتيش تشكيلة من الجيش الوطني الشعبي أدت له التحية العسكرية و كان في استقبال رئيس الجمهورية لدى وصوله صباح اليوم الى مقر الاكاديمية العسكرية لشرشال الفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الذي كان مرفوقا باللواء علي سيدان قائد الناحية العسكرية الاولى و اللواء سليم قريد قائد الاكاديمية العسكرية و عدد من الاطارات السامية في الجيش الوطني الشعبي, ولدى وصوله الى الاكاديمية وقف رئيس الجمهورية أمام النصب التذكاري للرئيس الراحل هواري بومدين الذي تحمل الاكاديمية اسمه حيث وضع اكليلا من الزهور و قرأ فاتحة الكتاب ترحما على روحه الزكية

ب.ع