لجنتين لضبط وإعادة بعث الصناعة الصيدلانية المحلية

أشرف وزير الصناعة الصيدلانية، عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد، على تنصيب اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية، ولجنة المصادقة على المستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري.

جاء هذا في مقر الوزارة، الخميس المنصرم، رفقة كل من الأمينة العامة للوزارة والمدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وأعضاء اللجنتين، حيث يدخل هذا التنصيب في إطار وضع الأسس المتينة المتمثلة في تنظيم وسائل الضبط وإعادة بعث الصناعة الصيدلانية المحلية، و تشجيع الإنتاج المحلي وترقية التصدير للنهوض بقطاع الصيدلة في الجزائر.

مريم خميسة