لجنة وزارية من وزارة الصحة تحل ببشار

فيما لاتزال لجنة وزارية تحقق في مشاريع الموارد المائية

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عن الوسط الجزائرية 207

 حلت صبيحة أمس لجنة وزارية من وزارة الصحة إلى ولاية بشار  بعد 48 ساعة من نزول لجنة من وزارة الموارد المائية تحقيق في المشاريع الفاشلة  بالولاية التي تعرف احتجاجات عارمة للسكان بمعية الجمعيات المحلية للمطالبة برحيل والي الولاية محمد مباركي  متهمين إياه بالفشل الذريع في تسيير  ولاية بشار التي تعرف أزمات شديدة في توزيع المياه الصالحة للشرب ومشاكل   في السكن الريفي  ومشاكل في قطاع الصحة التي  جعلت السكان يحتجون ويراسلون السلطات العليا   للمطالبة بلجان تحقيق  التي تتهافت على الولاية.

هذا وكانت لجنة الموارد المائية  المتكونة من الأمين العام للوزارة قد رفضت استقبال السكان والجمعيات  وأشار الأمين العام انه  يحقق في تسيير القطاع لا غير ما اغضب الجمعيات التي أطلقت حملة لغلق الولاية باحتجاجات عارمة  خاصة أحياء بشار الجديد التي تعاني العطش بعد توقف مشاريع  ربط حي  1358  سكن بالمياه و مشروع انجاز 05 صهاريج  ، من جهة  أخرى  تجري التحقيقات في سير المشاريع الصحية ودعمها  وهيكلتها  خاصة في ظل  انتشار فيروس كوفيد 19،  من جانب  آخر ينتظر  المستفيدون من 12الف  تجزئة  بطريق لحمر لجنة وزارية  للوقوف على حرمانهم من الدعم حيث لايزال يطالبون بإقالة والي الولاية بصفته المسؤول عن الوضعية المزرية التي تعيشها الولاية.

محمد بن ترار

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