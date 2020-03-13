لجنة وزارية مشتركة شهر جويلية المقبل

أعلن الشؤون الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أول أمس، بالجزائر العاصمة، عن قرار عقد لجنة وزارية، مشتركة جزائرية فرنسية، رفيعة المستوى، بين الوزيرين الأولين للبلدين، شهر جويلية المقبل.

وأوضح لودريان، في تصريح للصحافة، عقب لقائه مع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أنه قد تم التطرق إلى كافة مسائل الشراكة، سواء كانت تلك المتعلقة بالذاكرة، أو الرزنامة القادمة، معربا أن اللجنة الوزارية المشتركة، بين الجائر وفرنسا، ستسمح بتقييم مجمل شراكاتنا، خاصة فيما يتعلق بالمسائل الثقافية، و الجامعية، والتكوين، والشباب، معتبرة إياها، خطوة بناءة لجعل العلاقات الثنائية “شراكة مميزة”.

من جهة أخرى، أفصح الوزير الفرنسي، أنه قد تم بمناسبة زيارته للجزائر، عقد عدة اجتماعات، مع وزير الشؤون الخارجية الجزائري، صبري بوقدوم، شملت حسبه، عدة مواضيع شراكة بين الجزائر و فرنسا، من أهمها، اجتماع حول كافة الرهانات الاقتصادية، بين البلدين، لفتح آفاق جديدة، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الدولية، لاسيما الأوضاع في ليبيا والساحل، في إطار استتباب السلم في هذه المناطق، التي تشهد حالات نزاع كبيرة، على حد قوله.

مريم خميسة