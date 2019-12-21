لجنة الكأس تحدث تعديلات على الدور 32 للمسابقة

عيشة ق.

أعلنت لجنة كأس الجمهورية تواريخ مباريات الدور 32 من منافسة السيدة الكأس والتي سوف تجري على مدار خمسة أيام كاملة ما بين 25 ديسمبر و4 جانفي المقبل بسبب ارتباط الأندية الجزائرية بخوض المنافستين العربية والقارية في ظل امتلاك الجزائر أربع أندية تتنافس على الجبهة الخارجية، وفي وقت أن مقابلة مولودية الجزائر ونادي مغران مبرمجة في 28 ديسمبر باعتبار ان النادي العاصمي يستقبل الرجاء البيضاوي المغربي في ذهاب الدور ربع النهائي من البطولة العربية للأندية في الرابع جانفي الداخل، فإن التغييرات وقعت للأندية المعنية بخوض المنافسة القارية، حيث تم تقديم مواجهة نادي بارادو ونادي بئر العرش إلى 25 ديسمبر القادم لارتباط بارادو مع مقابلة إينيمبا النيجيري المقررة في الجزائر بتاريخ 29 ديسمبر ضمن الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس الكاف، وسوف يشهد نفس اليوم برمجة مقابلة ثانية تجمع فريقي نصر الفجوج واتحاد بسكرة على ملعب قالمة، بينما تلعب 11 مباراة في تاريخ 26 من هذا الشهر، بينما تتواصل لقاءات السيدة الكأس في 28 من نفس الشهر ببرمجة 17 مواجهة، وتختتم مقابلات الدور 32 بإجراء مقابلة اتحاد العاصمة واتحاد خنشلة في 4 جانفي وجمعية عين مليلة أمام شبيبة القبائل في الخامس منه بعد تأجيل اللقاء لمدة 24 ساعة عن تاريخه السالف، أين يرتبط اتحاد شبيبة القبائل بالتنقل إلى المغرب لملاقاة الرجاء البيضاوي المغربي في 27 ديسمبر لحساب الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا، فيما يستقبل اتحاد العاصمة ضيفه ماميلودي صان دونز الجنوب إفريقي في 28 من نفس الشهر لنفس المسابقة القارية.