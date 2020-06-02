لجنة الفتوى تدرس رأي فقهي حول صلاة الجماعة مع الإلتزام بقواعد الوقاية

قال محمد الشيخ، مدير ديوان وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، أن لجنة الفتوى تستعد للفصل في رأي فقهي حول جواز صلاة الجماعة مع الالتزام بقواعد الوقاية ومسافة التباعد الاجتماعي.

وأضاف محمد الشيخ، في حديث له للقناة الإذاعية الأولى، بأن العملية لا تعني بالضرورة فتح المساجد، والقرار يبقى مرهونا بتطور الوضع الصحي العام في البلاد.

وقال الشيخ بأن “لجنة الفتوى تنظر في كل مستجد ولذلك فالموضوع يطرح عليها من هذا المنظار، وهو مجرد حكم فقهي للنظر في إمكانية ماذا يقول الشرع من خلال استجماع مختلف أقوال الفقهاء القدامى، وكذا القياس من خلال إسقاطها على بعض الحالات الفقهية كـصلاة المنفرد خلف الصف وماقاله العلماء حول ذلك.

وأكد مدير ديوان وزارة الشؤون ، أن مناقشة هذا الموضوع ليست له دلالة مباشرة بفتح المساجد، لأن فتح المساجد يتم في إطار الإجراءات العامة التي تتخذ في سائر المرافق التي تعرف تجمعات للناس، وهي مرهونة أساسا بما ستتخذه اللجنة الوطنية لرصد ومتابعة فيروس كورونا من إجراءات.