لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية تناقش مع بوقادوم القضايا الراهنة في 1 جوان

تعقد لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية للمجلس الشعبي الوطني ، برئاسة عبد القادر عبداللاوي، يوم الاثنين 1 جوان، جلسة عمل مع وزير الخارجية، صبري بوقادوم، وكاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية والكفاءات بالخارج.

وحسب بيان المجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس، تخصص الجلسة، التي ستعقد على الساعة العاشرة صباحا، لمناقشة قضايا راهنة.