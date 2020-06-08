لجنة الخبراء ووزارة الاتصال وسلطة ضبط السمعي البصري يدعون إلى نقاش شامل وواسع وتعددي لتعديل الدستور

دعت اللجنة الوطنية للخبراء التي كلفها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتقديم مقترحات حول إصلاح الدستور، ووزارة الاتصال وسلطة ضبط السمعي البصري إلى إجراء نقاش شامل وواسع وتعددي حول مسودة تعديل الدستور.

وأوضح بيان مشترك توج اللقاء الذي جمع رئيس اللجنة أحمد لعرابة ومقررها وليد العقون بوزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، الأستاذ عمار بلحيمر ورئيس سلطة ضبط السمعي البصري، محمد لوبار، أن هذا الاجتماع “سمح بتبادل الآراء حول السبل والوسائل الضرورية لإجراء نقاش شامل وواسع وتعددي حول مسودة تعديل الدستور وهو الحوار الوطني المفتوح على جميع مكونات المجتمع المدني والطبقة السياسية”.

وذكر المصدر ذاته أن “وزارة الاتصال وبصفتها الجهة الفاعلة والمهتمة بإنجاح النقاش الوطني تتدخل وفقا للصلاحيات التي يخولها لها القانون” كما جاء في المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم11-216 المؤرخ بتاريخ 12 جوان 2011 .