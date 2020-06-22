لجنة التفتيش الوزارية تباشر عملها للتحري عن الوضعية الوبائية لولاية سطيف

حلّت صباح اليوم بولاية سطيف لجنة تفتيش وزارية من وزارة الصحة لمناقشة الحالة الوبائية رفقة والي سطيف

وحسب مدير الصحة والسكان بالنيابة اللجنة، فإن اللجنة تتكون من ثلاثة بروفسور مختصين في الطب الوقائي، كما أن اللجنة جاءت قصد الوقوف على الوضعية الوبائية بالولاية ولمعرفة سبب ارتفاع حصيلة الوفيات والسلوك الإجتماعي للفرد السطايفي، وكذا سبب إقدام المواطن عن عدم الكشف المبكر.

وقد باشرت اللجنة في العمل الميداني اليوم الإثنين، خيث حلّت بمركز الكشف عن الكورونا بقاعة متعددة الخدمات بحي بيلار التابعة لمستشفى الجامعي سطيف سعادنة عبد النور بسطيف، وستأخذ اللجنة كل الوقت للاطلاع على الوضعية الوبائية لسطيف.