إلتماس 15 سنة سجن في حق والي العاصمة السابق زوخ على خلفية تورطه في ملفات فساد

والي العاصمة السابق تنتظره عدة قضايا فساد أخرى بالجزائر وتيبازة

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة تيبازة عقوبة 15 سنة حبس نافذ في حق والي العاصمة زوخ عبد القادر وغرامة مالية قدرها بمليون دينار مع مصادرة كل املاكه بسبب تورطه في ملفات فساد , في انتظار النطق بالحكم الأسبوع القادم .

وقال وكيل الجمهورية خلال مرافعته أن التهم المنسوبة لعبد القادر زوخ تتمثل في تبديد اموال عمومية و اساءة استعمال وظيفة عمدا بغرض الحصول على منافع غير مستحقة وأضاف ممثل النيابة العامة أن هذه القضية اثبتت وجود التجاوزات والخروقات يمكن تقسيمها الى أبواب

وأكد ذات المتحدث أن زوخ منح سكنات تجارية تابعة للدولة بتوصيات من قبل زوخ عبد القادر كما ارتكب زوخ تجاوزات وخروقات بخصوص منح امتياز لشركة المدير العام للامن الوطني السابق عبد الغاني هامل وقالت النيابة أنه ومن خلال التحقيق القضائي الذي قامت به اليوم بصريح عبارة المتهم الاقرار بالاتصال مع المدير العام السابق للامن الوطني.

وقد أشار التحقيق القضائي أن المتهم له اتصالات متكررة بالهامل بلغت سبع مرات كما اتصل به بخصوص المشروع الاستثماري باب الزوار واكد وكيل الجمهورية على وجود خروقات إجرائية صادرة عن المتهم الحالي زوخ عبد القادر

فضلا عن يوجد خروقات قام بها المتهم جاءت في الخبرة الصادرة عن المفتشية المالية للدولة.

وأضاف أن كل الموظفين يؤكدون أنهم كانت تمارس عليهم ضغوطات من قبل زوخ لفائدة ابنة الهامل عبد الغني المدعوة الهامل شهيناز وأضاف وكيل الجمهورية في مرافعته أن المتهم سمح لافراد عائلة الهامل الحصول على سكنات بأسعار تفضيلية.

كما مكن والي العاصمة السابق افراد عائلة الهامل من سكنات اجتماعية تجارية و الاستفاذة من عقارات أخرى بدون وجه حق ودون وثائق إدارية هذا ما اكده الشاهد رحايمية المدير العام السابق للديوان الوطني للترقية والتسيير العقاري بحسين داي وقال وكيل الجمهورية أن هناك ما يؤكد النية الاجرامية و الاركان المتابع بها المتهم و تصريحات بقية الشهود باقة يزيد اثبتت ان الاعمال المرتكبة من طرف المتهم ناجمة عن إرادة في الفساد خلفت خسائر اقتصادية.

للإشارة سيمثل عبد الغاني هامل في قضايا فساد أخرى منها قضية فساد تورط فيها رفقة المدير العام لمؤسسة النقل الجامعي للطلبة محي الدين طحكوت المدان هو الاخر في عدد من قضايا الفساد.

ب.ع