لتفنيد والتراجع في مواجهة أدوات الثورة الإسفيرية.

بقلم: الوليد فرج

بعد إذاعة، تصريح وزير التعليم العالي، في هذا العالم النُّقطي الرقمي، الافتراضي، الاسفيري، المُنّعدم المعالم و الملامح ، بسرعته الشبحية الخارجة عن القياس ، و بسيولته الدفّاقة المتطاولة عن الوصف، بتداول رقمي أفقي ، تتجدد فيه المعلومة بطريقة رهيبة و تتخالق فيه الإشاعة كدود في جثة ، بلغة و مصطلحات جديدة خاصة و طرائق حديثة ، نجحت في طي حقبة بوسائلها وانتصرت على نماذج التقليدية الأربعة وأدواتها (الايديولوجي . النخبوي . البيروقراطي . الجهادي) التي فقدت مصداقيتها و مشروعيتها أمامه ، ليضع الساسة و الشخصيات العامة بين مطرقة تحيين ادواتهم و خطابهم او سندان الصمت الذي يجرهم الى الأفول .

فمنذ زمن لم أولي اهتماما جديا ، لأي خطاب أو حديث سياسي ، بعد أن اقتنعت بمقولة لأحمد أمين ، أظنها في كتابه ضحى الإسلام ، لخّص فيها المشهد في عبارة : (إذا تساقطت أوراق شجرة السياسة فما على باقي أوراق الأشجار الاخرى إلا التساقط) ، فلا نفع من أوراق نثرها خريف السياسة ، و تلاعبت بها يد الرهق السياسي ..

سواء بُتر تصريح الوزير أو زُوِّر أو تأوّله طويلي اللسان ، أو هو كما قاله ، أرى أن الأمر سيان ، في واقعنا ، (فالزيروات)، استاسدت وهي سيدة الموقف في الواقع المعيش ، و عمليات عقلنا الفردي والجمعي تنطلق من الزيروات لتصل للاصفار ، فهاهو امامكم أروع عتاب ساسي شعبي ، وغضب اجتماعي سلمي شهدته الانسانية ، ادخله لفيف موتور مستلب فكريا في العدمية (زيرو)، وامامكم طاقم حكومي (مدهوش) لم يحرك ساكنا رغم انه ولد بعد ثورة بيضاء خلخلت أركان الفعل والفاعل السياسي الكلاسيكي.

وها هو أمامكم شيخ دَمِث الأخلاق ، ورع ، فقيه ، عيّن ، مفتي ، مصلح ، واعظ ، صاحب كلمة، و سابقة سياسية ، #يُصرح_بالعورة (بلهجة عاصمية) في ردّه على شاب تطاول على الكل ونفى الكل ، ليتراجع فضيلته عن تصريحه و ينفيه ، مغفلا ان العالم الاسفيري الرحمة فيه تساوي (الزيرو) فيا ليت الشيخ ثبت على قوله ، و اكده ، فمنهجه و منظومته الفكرية تعطيه و تمنحه مصوغا للتصريح بالعورة في وجه المتنطع ، المتجاسر ، المتهافت ، كي يعرف حدوده ، و لا يتعدى طوره . والشرع واضح في هذه المسألة.

وفضيلة شيخنا ليس اكثر حياءً من ابي بكر و لا من حمزة رضي الله عنهما ولا أعلم من شيخه ابن تيمة حيث قال في منهاج السنة: قال أهل العلم: يجوز التصريح باسم العورة للحاجة والمصلحة…

كما في حديث أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا.. رواه أحمد وصححه الأرناؤوط والألباني.

ومثل ذلك قول أبي بكر رضي الله عنه لعروة بن مسعود يوم الحديبية: امصص بظر اللات.

وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لماعز بن مالك، وقول حمزة رضي الله عنه لسباع: ياابن مقطعة البظور، فكان ذلك يقتضيه المقام وتستدعيه المصلحة.

ومهما تراجع الوزير والشيخ عن قولهما او فندا تصريحيهما ، عليهما ان يضعا في حسبانهما انهما امام ثورة هي إبنة العصر الرقمي بتقنياته و معلوماته ، بفاعلين جدد هم الشباب و المدوّنون من عمال المعرفة ، يشتغلون على بثها وبث الصورة و الفيديو على الشبكة ، في ثورات رقمية نعومتها عابرة فائقة سيالة كسرت الصورة النمطية التقليدية ، و حطمت المنظومة ، لا يجدي معها التراجع و التفنيد . بل اما تتجدد او تتبدد ، كزيرو على شمال …