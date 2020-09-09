شدد وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي بأنه لا يحق للبرلمان أن يراقب أعمال رئيس الجمهورية، بينما يحق له أن يراقب أعمال الحكومة، والحكومة هي السلطة التنفيذية، لافتا أن هناك صلاحيات حصرية لصيقة برئيس الجمهورية ولا يستطيع أي أحد آخر القيام بها.

أكد وزير في رد له على انشغالات رؤساء الكتل حول مشروع تعديل الدستور أن رئيس الجمهورية لا يتبع السلطة التنفيذية، وهو الوحيد المعترف له دستوريا والمخول له بإعادة النظر في محتوى قرار قضائي نهائي.

وأوضح زغماتي إن الدستور الذي نحاول وضعه، لابد له أن يستجيب لهذه المعطيات ويكون وفقا لها، مبرزا بأنه لا نجاح لدستور يجهل الحقيقة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للشعب، مشددا بان القاعدة واضحة وهي الشعب مصدر كل سلطة فلابد من إيجاد دستور توافقي يتفق على المبادئ الكبرى لنظام الحكم.

إيمان لواس