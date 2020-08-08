لا وجود لصفقة بين ليفربول وبيتيس للحصول على ماندي

ج.ن

شرع نادي ليفربول الانجليزي بقيادة المدرب الألماني يورغن كلوب في البحث عن التعاقد مع قلب دفاع جديد للفريق بعد رحيل الكرواتي ديان لوفرين رسميا إلى صفوف زينيت سان بطرسبرغ الروسي، ويبحث ليفربول التعاقد مع قلب دفاع رابع من أجل الانضمام إلى فان دايك، وجو غوميز وجويل ماتيب بعد رحيل لوفرين من أجل إكمال التشكيلة قبل انطلاق الموسم الجديد، وربطت وسائل الإعلام ليفربول بالتعاقد مع المدافع الدولي الجزائري عيسى ماندي قلب دفاع ريال بيتيس الإسباني كبديل للكرواتي ديان لوفرين، ونفت وسائل الإعلام الإنجليزية حتى الآن أن يكون ليفربول يفكر في التعاقد مع عيسى ماندي من صفوف ريال بيتيس هذا الصيف، وأفادت هذه المعلومات بأن جميع الأخبار التي صدرت بشأن هذا الأمر لم تكن من مصدر موثوق، وأن ليفربول لم يتقدم بأي خطوة للتعاقد مع عيسى ماندي، وكانت العديد من الاخبار قد راجت مؤخرا عن تقديم ليفربول بعرض يفوق 8 ملايين جنيه استرليني للحصول على مانيد الذي يبقى في عقده مع النادي الاندلسي موسم واحد فقط، في حين أضافت ذات المصادر الاعلامية بأن ادارة النادي الاسباني قد رفضت العرض في انتظار رفعه للتخلي عن خدمات لاعبها الجزائري.