لا نريد دستورا يهدد الهوية الوطنية

عبر رئيس جبهة العدالة و التنمية عبد الله جاب الله عن رفضه لمسودة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، لافتا بأن النصوص الدستورية شكلت خطرا على الدين و اللغة و الوحدة الوطنية.

فتح رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله الأمس النار على اللجنة المكلفة بتعديل الدستور و التي يترأسها لعرابة، معتبرا بأن قامو بصياغة مسودة الدستور متشبعون بالمرجعيات الغربية التي تحمل الكثير من الضلال، لافتا بأن المرجعيات الغربية مرجعيات متناقضة جوهريا مع المرجعيات الإسلامية فيها الضلال و القصور في معالجة الحقوق و الحريات.

و وصف رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، مسودة الدستور التي أشرفت على إعدادها لجنة الخبراء بقيادة أحمد لعرابة بالخطير الحقيقي على وحدة الشعب، لافتا بإن مسودة الدستور المعروضة للنقاش تحمل تآمرا على اللغة العربية لصالح الفرنسية، مشيرا بأنه سجل 154 مأخذا جوهريا عن المسودة الدستورية تتعارض تعارضا صارخا مع دين وتاريخ وتطلعات الشعب الجزائري وتهدد السيادة الوطنية”.

وشدد عبد الله جاب الله على أن الدستور يجب أن يصاغ وفق تطلعات الشعب و مطالبه الشرعية، التي خرج من أجلها في ثورة غير مسبوقة، استمرت قرابة سنة و لم تتوقف إلا بسبب فيروس كورونا، الشعب عبر عن مراده و تطلعاته و رفع شعار إرحلو وبهذا سحب الثقة من النظام القديم وقرر استرجاع سيادته و أن يمارس حريته كاملة غير منقوصة و أن يرسم مستقبله لنفسه رافضا كل أشكال الوصايات، مضيفا :” مشروع تعديل الدستور متعارض مع شعارات ثورة 22 فيفري ومطالبها، مشيرا إلى أنّ مسودة جسّدت قناعات التيار العلماني رغم ما فيها من ضلال وباطل وقصور.

وأشار عبد الله جاب الله إلى أن دراسة أمريكية تقول بأن الإسلام هو أكثر ما يخدم الحقوق و الحريات التي تتضمنها الدساتير ، لافتا بأن النصوص الدستورية شكلت خطرا على الدين و اللغة و الوحدة و السيادة الوطنية و على الحقوق والحريات .

و طالب جاب الله إلى حلّ لجنة صياغتها وتشكيل لجنة متوازنة من ذوي الكفاءات المتخصصة يضعوا للشعب مشروع دستور جديد يتأسس على احترام مرجعيات الشعب، داعيا كلّ الجزائريين لرفض هذا المشروع وأن يدعو لرفضه وحلّ اللّجنة التي صاغته، وتأسيس لجنة أخرى متوازنة.

إيمان لواس