لا للفتنة و العنف ، نعم للحوار و الهدوء 

بقلم: عماد الدين صبور

أيها المخلصون للدين ، للوطن و الدولة .

اليوم و قد أثبت السيد رئيس الجمهورية احترامه لكل ثوابت الأمة و وطن و مواطن تماما كما أثبتت الأحداث التي مرّت بها بلادنا العزيزة في السنين السابقة أننا أكثر الشعوب تمسكا بوطنهم وقيادتهم ، وأننا على أتم الاستعداد لنقدم انفسنا قرابين لهذا الوطن ، و وحدة أهله وترابه، وخير شاهد ما حدث في السنين الخوالي .

إن هذه المرحلة هي صفحة جديدة تسودها الثقة بين المواطن والمسؤول، هي مرحلة لتهيئة أرضية مناسبة للحوار البناء لميراث سياسي و اقتصادي فائق التعقيد في أجواء نقية ، هي مرحلة التعامل مع الشباب ، الشباب و فقط من خلال الدخول معهم في حوار مفتوح الزمان و المكان للاندماج في الجسد الاجتماعي؛ كونهم لحمة فاعلة في بناء المجتمع، كما نطالب و نصر على الابتعاد عن سياسة “التخوين” وإلصاق تهم العمالة للخارج أو العمل على «تنفيذ أجندة خارجية»، والتشكيك في الإخلاص للوطن .

يجب علينا أن نقف صفًا واحدًا في وجه دعاوى الفتنة سواء كانت إقتصادية ، فكرية أو طائفية أو سياسية، حتى لا نترك الأمور نهبًا للصراعات التي تستهدف إسقاطنا في براثن الشقاق والخلافات ، كما نشير إلى أنه يتوجب على النخب المثقفة، والمتعلمة أن تعزز مفهوم الفكر السليم المتوازن، ما دمنا نحيا تحت مظلة وطنية واحدة، ونشترك في وحدة المصير ، وفي مسؤولية الدفاع عن هذا الوطن الغالي.

و الله الموفق لما فيه الخير للبلاد و العباد