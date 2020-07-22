لا حل بلغة الدبابات و المدافع في ليبيا

* استحداث آلية تنسيق مشتركة

* توسيع الشراكة الثنائية في جميع المجالات

* تحديد موعد اجتماع اللجنة الحكومية للتعاون العسكري

استقبل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وزير الخارجية صبري بوقادوم، أمس، بموسكو، في إطار مواصلة المباحثات حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، عقب الاتصالات المستمرة رفيعة المستوى بين البلدين.

حيث تأتي زيارة بوقادوم لروسيا، لاستعراض آفاق توسيع الشراكة الثنائية، بما يحقق أهداف الشراكة الإستراتيجية التي تربط البلدين، خاصة بعد المكالمة الهاتفية الأخيرة بين رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، وهذا لتوطيد العلاقات إلى أعلى وأرقى مستوى بين الجزائر وروسيا

وفي مستهل الندوة الصحفية المشتركة بين الطرفين، قدم وزير الخارجية، صبري بوقادوم، الشكر لروسيا على المساعدات الطبية التي قدمتها إلى الجزائر لمواجهة كورونا، كاشفا بالمناسبة، عن وجود تنسيق وتشاور بين الجزائر وروسيا، حول العديد من القضايا الدولية والأزمات في المنطقة، مشيرا أن الجزائر وروسيا تربطهما اتفاقية تتعلق بالشراكة الإستراتيجية، أُبرمت سنة 2001، كما هنأ بوقادوم نظيره لافروف، على نجاح التعديلات التي أدرجها الرئيس الروسي بوتين على الدستور مطلع شهر جويلية الجاري.

إجبارية وقف إطلاق النار في ليبيا بأقرب الآجال

وفي الملف الليبي، قال بوقادوم، أن الجزائر وروسيا اتفقتا على إجبارية وقف إطلاق النار في ليبيا في أقرب الآجال، موضحا أن البلدين اتفقا بشأن القضايا الإقليمية، في اشارة منه، أنه سجل بارتياح تطابق الأراء والمواقف، في هذا الشأن، وعلى رأسها الأزمة في ليبيا، على اعتبار أن البلدين اتفقا على القناعة المتبادلة، بأن لا حل عسكري في الأزمة الليبية، مؤكدين على احترام وحدة وسيادة ليبيا.

وتابع ذات المتحدث، أنه قد تم كذلك، الاتفاق، لأجل بداية العمل على تخفيف التصعيد العسكري الحالي، في جميع مناطق ليبيا، من أجل الوصول إلى حل سياسي، في إطار الشرعية الدولية واحترام سيادة ليبيا، تطبيقا لمخرجات مؤتمر برلين، الذي صودق عليه في مجلس الأمن.

وفي هذا الإطار، أضاف نفس المصدر، أنه قد تم الاتفاق على إحداث آلية للتشاور والتنسيق، لما يساهم في إيجاد الحل المنتظر، لخدمة مصالح الشعب الليبي، بالإضافة إلى الاتفاق على توطيد التواصل، فيما يخص الملف الليبي، وجميع المواضيع المطروحة ثنائيا ودوليا.

روسيا مهتمة بتطوير قطاعات عديدة مع الجزائر

أشاد وزير الخارجية الروسي، سيرقي لافروف، بالعلاقات الثنائية بين روسيا والجزائر، مشيرا أن البلدين تربطهما علاقات ودية طيبة وشراكة استراتيجية، مؤكدا خلال الاجتماع الثنائي الذي جمعه بوزير الخارجية، صبري بوقادوم، الذي يؤدي زيارة عمل إلى روسيا، أن روسيا مهتمة بتطوير قطاعات الدفاع والتعليم والاستثمار والاقتصاد مع الجزائر، إلى جانب متابعة الوضع الراهن في العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها، ملاحظا أن النجاحات الأخيرة في مكافحة جائحة كورونا، وفرت لنا فرص لعقد هذه اللقاءات الشخصية.

ما أقدم عليه الناتو بليبيا مغامرة تهدد دول الجوار

في حين، وصف لافروف، ما قام به الناتو في ليبيا مغامرة الإجرامية، تهدد امن دول الجوار خاصة الجزائري، مشيرا أنه من مخلفات هذه العمليات، انتقال الإرهابيين إلى الدول الإفريقية الأخرى، وتهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية.

وفي حديثه عن مؤتمر برلين، أكد المتحدث ذاته، أن مشاركة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ساهمت في إنجاح المؤتمر، منوها على أهمية حل كل الأزمات الدولية بطرق سلمية، وفق ميثاق الأمم المتحدة، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، موضحا في ذات السياق، أنه ليست هناك خارطة طريق ثنائية روسية جزائرية، مخصصة للتسوية الليبية، لكن البلدين ملتزمان بتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين، بقوله :” نرقى إلى الاتصال مع جميع الأطراف خاصة جيران ليبيا، ونشدد على أهمية وقف إطلاق النار، وكل العمليات القتالية، قبل إطلاق الحوار الوطني السياسي الشامل، بمشاركة كل الليبيين، ضمانا لإعادة وحدة وسلامة ليبيا، وكيانها، مشيرا أن روسيا كانت ولا تزال تستقبل مختلف الأطراف الليبية في موسكو، لدعم هذه العملية السياسية السياسية.

من جانبه، أكد صبري بوقادوم، أنه لا تناقض بين مخرجات مؤتمر برلين والمساعي الجزائرية لحل الأزمة الليبية، معتبرا أن الجزائر سعت منذ سنوات لجمع دول الجوار، لإيجاد حل للأزمة الليبية، ووافقنا على مخرجات مؤتمر برلين، وما يهمنا استئناف السياسي، لا حل بلغة الدبابات أو المدافع”.

اجتماع اللجنة الحكومية للتعاون العسكري

على صعيد متصل، شدّد وزير الخارجية الروسي، سيرقي لافروف، على أهمية وفعالية اللجنة المشتركة للتعاون التجاري والعلمي والفني مع الجزائر، علما أنها تساعد في دفع التعاون التجاري والاقتصادي إلى الأمام، كاشفا أن موعد اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة الروسية الجزائرية، سيكون بعد القضاء على جائحة كورونا.

مريم خميسة