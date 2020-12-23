لا تطبيع ولا سلام.. إنه تشارك عدواني

بقلم: صالح عوض

ليس سلاما ولا تطبيعا.. انه تشارك امني واستراتيجي في العدوان على الأمة.. يوم أسود في تاريخ المغرب يوم حطت فيه طائرة تقل وفدا صهيونيا أمريكيا.. ضباط أمن و خبراء اختراقات يجددون مهمة المملكة.. أما الإمارات المتحدة فتواصل إغراءاتها للدول الإسلامية في باكستان واندونيسيا وماليزيا للانخراط في العملية.. أي عدوان تعلنه الإمارات على فلسطين.. وأي عدوان تسهم فيه الدول المهرولة على أمننا القومي؟

عملية مفضوحة لتبديل المسميات.. فلقد أصبحت الخيانة سياسة، والنذالة أصبحت مصالح، والولاء للعدو أصبح إنسانية، وتغيير معالم الدين أصبح انفتاحا، و التعاون معه في ضرب الأخ أصبح وفاء.. هي مفاهيم الساقطين المذمومين الذين أخذوا على عاتقهم إحداث الإختراق في صمود الأمة وثبات موقفها تجاه أقدس قضاياها،

ألا شاهت الوجوه.. كيف يجرؤون دخول البيوت وأهلها لم يأذنوا لهم، يشاركون المغتصب جريمته فيما أهلها مشردون في أصقاع الأرض..

الدور الإماراتي:

لم يكن سهلا أن نصدق تقديرات الدكتور الكويتي والبرلماني السابق عبدالله النفيسي عندما توقع قبل عدة سنوات ميلاد “إسرائيل” أخرى في الإمارات.. ولكم صدمنا ونحن نشاهد على شاشات التلفزيون قيام إماراتيين وصهاينة بقامة الشعائر اليهودية عند حائط مبكي أقيم في الإمارات خصيصا.. و قد تسللت الدعوة الى الديانة الإبراهيمية وهي خلط بين الإسلام واليهودية والمسحية تجد دعاة نشطين في الإمارات التي تقود عملية منهجية لتكسير كل مقدس ومحرم وهي تفتح الأبواب واسعة للتعايش مع المجتمعات الصهيونية من خلال إرسال مجموعات مهيكلة الى التجمعات الإستيطانية والسياحية في الكيان الصهيوني تحت تغطية إعلامية واسعة لإظهار مدى إعجاب الإماراتيين بالمجتمع الصهيوني وانفتاحه وتنوعه بل وبمديح ينهمر على الجيش الصهيوني الذي يقوم بمهمة جليلة في الدفاع عن السلام والحياة الجميلة.. هكذا نراهم على شاشات التلفزيون وسائل الإعلام الصهيونية..

محاولة قلب الواقع وإلغاء الرواية العربية تماما عملية تشارك فيها مسائل الإعلام والسياسيين.. وهذا أخطر مراتب الخيانة، ليبرر ما يتم بعد ذلك من عدوان واضح وصارخ ضد العرب والمسلمين.. وقبل إن نناقش هذا المنطق يبدو من المفيد التوجه لاستكناه الموقف الصهيوني الذي يبدو مندهشا من حجم المودة والعشق الإماراتي.. فالموقف الصهيوني يقول ان الحياة السياسية للحكومة الصهيونية عفن وفساد وتخبط فلقد شهدت عشرات السنوات الأخيرة فساد مالي وأخلاقي متواصل في أعلى درجات الحكم في الكيان الصهيوني ولقد سيق رؤساء ورؤساء وزراء ووزراء و مسؤولين إلى المحاكم كما ان العفن السياسي الذي حول العملية السياسية الداخلية الى عصابات مافيا لا يستقر بها حال على وضع في ظل حياة عنصرية مخنوقة بين مكونات التجمعات الصهيونية في الكيان.. فلقد أظهرت وسائل الإعلام في السنوات الأخيرة التمزق الاجتماعي والتناحر بين الأعراق المختلفة في الكيان الصهيوني الى درجة صادمة، فهو مجتمع فسيفساء عنصري لا يخفي حقيقته أي عاقل.. ثم ان هذا الكيان العنصري المغلق على تعفنه هو مجتمع بالكلية عنصري ضد الآخر المسلم والمسيحي، وهذا ليس بقولنا إنما هو خطط ومواقف ورؤية صهيونية تعلنها الحكومة الصهيونية صباح مساء بأنهم يريدون دولة يهودية.. أما الجيش الصهيوني حامي السلام والاستقرار حسب رأي الإماراتيين فهو جيش عنصري يرتكب المجازر في حق الآمنين في غزة ولبنان والضفة وهو من ارتكب المجازر في مصر و الأردن.. هذا الجيش الذي يحمي أبشع عملية إجرامية استيطانية في الأراضي الفلسطينية ومن الجانب الأخلاقي فكان يكفي ان تفتح صفحات المحاكمات لضباط وجنود صهاينة لنكتشف حجم الفساد في هذا الجيش الذي لا عماد له إلا تطور السلاح والتقنيات العالية والإنفاق الكبير..

لم يكن ضروريا ان نتوجه إلى شرح واقع الكيان الصهيوني وجيشه العنصري وحكوماته الفاسدة فهذا من المسلمات في إطار المعرفة بالآخر ولكن لنكتشف ان وراء هذا الأسلوب الترويجي الذي تستخدمه الإمارات إنما هو منهج انقلاب على الذات وتوفير المبررات الكافية للخيانة ومشاركة العدو في مهماته الإستراتيجية العدوانية ضد فلسطين والدول العربية والإسلامية.. وهنا يجب على الفلسطينيين والإيرانيين والأتراك بشكل مباشر انتظار هجمة عنيفة من الإمارات والصهاينة.

المغرب دور إضافي:

لا يصمد المبرر المغربي كثيرا لتغطية مهماته القادمة.. يحاول الموقف المغربي الرسمي ان يقدم موقفه على اعتبار انه يتم بانجاز هدف وطني وهو سيادته على الصحراء.. وهنا لابد من مناقشة هذه النقطة لكي تتضح حقيقتها، فالدولة المغربية تدرك أن قضية الصحراء الغربية أصبحت وديعة لدى مجلس الأمن والقرار الدولي مستندة الى قرارات دولية وان مكان مناقشتها سيظل محصورا في المنظمات الدولية التي لا تعترف بسيادة المملكة على الصحراء الغربية.. ويدرك صانع القرار المغربي أن ترمب لا يملك تغيير الصبغة القانونية للصحراء ويدرك كذلك ان تصريحات ترمب في هذا المجال لا قيمة لها وهو يجرجر قدميه مدحورا من البيت الأبيض يئن تأكل قلبه الحسرة.. ويدرك الجميع ان قضية الصحراء لو كانت قضية انفصالية مثل القضية الكردية او الجنوبية في السودان وتيمور الشرقية اندونيسيا واخيرا القانون الذي اقره مجلس النواب الأمريكي الذي يدعو إلى منح سكان بابوا الأندونيسية حق تقرير المصير.. في كل الحالات الانفصالية تحضر قوة امريكا وفرنسا والصهاينة بقوة.. فلماذا لم تحضر في قضية الصحراء؟!! ذلك لان قضية الصحراء قضية تقرير مصير وتحرر من ربقة نظام متشارك مع القوى المعادية للاقليم.

ثم تبدو نغمة الجانب الإنساني سمجة مثيرة للتقزز.. حيث يتم الحديث عن خمس التجمع الصهيوني المتمثل باليهود المغاربة.. مليون يهودي مغربي الأمر الذي يجدد التأكيد على طبيعة العدوان على فلسطين.. يقول النظام المغربي أن هناك دواع إنسانية في إعادة العلاقة مع الكيان الصهيوني تتمثل في تمكين مليون يهودي مغربي من التواصل مع موطنهم الأصلي.. ولعل الفلسطينيين يدركون أكثر من غيرهم ان اليهود المغاربة الصهاينة هم من أكثر الصهاينة قسوة وعنفا وهم يتوزعون على أجهزة الأمن والجيش لهم مهمة واحدة وهي العدوان الإجرامي على الشعب الفلسطيني في مخيماته وأرضه.. يتحدث النظام المغربي عن الجانب السياسي وتعمى عينه ويظلم قلبه أمام ملايين الفلسطينيين المشردين في أصقاع الأرض والمحرومين من وطنهم.. لقد كان من المنتظر على الأقل ان يدعو يهود المغرب إلى العودة إلى ديارهم في المغرب ويتركوا وطنا الآخرين لأهله.

لقد كانت المملكة سابقة في العلاقات مع الكيان الصهيوني ومنذ عقود عديدة ولقد قام النظام المغربي باختراق الصمود العربي والتهيئة لأول لقاء مصري صهيوني في قصر الملك بالرباط، انتهى بمعاهدات كامبديفد بين مصر والكيان الصهيوني، كما كان التنسيق الأمني سباقا بين الأمن المغربي والصهيوني تمثل في إتاحة الفرصة للموساد بالتصنت على أشغال مؤتمرات القمة التي تعقد في المغرب.. هذا بالإضافة إلى مهمات مشتركة ضد المعارضة المغربية في الخارج.. وعلى الصعيد الاقتصادي كان واضحا وجود التغلغل الصهيوني في القصر لإدارة الاقتصاد المغربي في المخدرات وسواها حيث تبلغ زراعة المخدرات في المغرب أضعاف زراعتها في أفغانستان.

العلاقات قديمة وكانت تسير في انجاز مهمات مشتركة ولكن تجديد العلاقات حاليا يهدف الى انجاز مهمات أكثر خطورة وأوسع مجالا.. إنها تستهدف الأمن الإقليمي والقومي في الساحل والدول المغاربية وستصبح الرباط عاصمة لمقرات الموساد وقوى أمريكية ضاربة تتوغل في الإقليم بشبكة علاقات مع أحزاب وفعاليات أمنية لتحريكها في المنطقة وإثارة القلاقل وستكون الأشهر القادمة حاملة نذر الشر للمنطقة..

لقد وقع المتحاورون المغاربة والصهاينة بإشراف كوشنير على اتفاقيات عديدة وتم الإعلان عن فتح سفارة للمغرب في الكيان الصهيوني وفي الأيام القادمة ستتحرك اللجان المشتركة في انجاز مهماتها، ومن هنا أصبح واضحا ان الإقليم كله سيكون مجالا لنشاطها.

الرفض الإسلامي:

مارست السعودية ضغطا تمثل في المطالبة بتسديد الديون 3 مليار دولار في حالة استمر موقف باكستان الرافض للتطبيع مع الصهاينة، والأمر نفسه تعرضت له اندونيسيا أمام ضغط إماراتي وأمريكي بإغراء استثمارات ضخمة في حال التوجه للتطبيع وهكذا أيضا كان الأمر مع ماليزيا..

نحن هنا إزاء دول إسلامية مركزية وازنة: اندونيسيا العملاق الاقتصادي الصناعي الذي يشهد تطورا متواصلا بملايينها الأربعمائة مسلم، وباكستان بقنابلها الذرية وتصنيعها المتطور للسلاح وبملايينها المائتين، وماليزيا المتطورة والمتقدمة بمشروعها الصناعي الواعد.. وإذا استحضرنا إيران بملايينها الثمانين وموقفها الداعم الثابت من القضية الفلسطينية وثباتها حول حقها في المشروع النووي وصمودها أمام العقوبات الأمريكية والإجراءات المتتالية من قبل الأمريكان.. ورغم ان تركيا ذات علاقة بالكيان الصهيوني إلا انه لابد من الانتباه أنها أصبحت في دائرة الاستهداف الصهيوني وان الأتراك رغم أنهم لم يقطعوا علاقتهم بالكيان الصهيوني إلا أنهم لا يتشاركون معه ضد فلسطين والعرب، وهنا تصبح القراءة السياسية أكثر جدوى.

الكتلة الإسلامية الكبيرة غير العربية 1000 مليون نسمة ضد الدخول في حلبة التشارك مع الكيان الصهيوني وضد فتح الباب للكيان الصهيوني لكي يصبح أمرا واقعا في العالم الإسلامي.. هذا بالإضافة الى مئات ملايين العرب كشعوب وبالإضافة الى وجود أنظمة تصمد حتى الان أمام الهجوم الإماراتي.. فالجزائر والكويت والعراق وسورية وتونس وليبيا واليمن ولبنان حالة عربية صامدة بمبدأية ضد الهرولة.

ان الموقف الإسلامي القوي يدعو الى تحالف إسلامي واسع.. وهو يمتلك بلا شك قوى اقتصادية وعسكرية ويمثل كتلة سكانية ضخمة.. تحالف ليس الهدف منه حربا او قتالا إنما اقتصاديا وعلميا وسياسيا وامنيا.. تحالف يتم ترتيب الأولويات فيه وتبادل الخبرات..

لقد أصبح مكشوفا حجم التخريب وأدواته في العالم الإسلامي انه اليوم يتم من خلال تجدد المشروع الصهيوني في كيان شبيه به في المهمة انها الإمارات المتحدة التي تحاول تدمير اقتصادات الدول العربية و تفسيخ مجتمعاتها والسيطرة على المواقع الحساسة فيها كما يتم في اليمن وموريتانيا..

التحالف الإسلامي بين الدول العربية والإسلامية أمر أصبح في غاية الأهمية ولا يمكن لأحد أن يصمد في موقفه النبيل والشريف دون تحالفات إقليمية وعالمية وهنا نصبح أمام خطوة إستراتيجية كبيرة من العبث التعامل معها بعدم جدية والله غالب على أمره