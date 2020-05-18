لا بيع لجهاز تدفئة إلا بإرفاقه بكاشف عن أحادي أكسيد الكربون

ألزمت وزارة التجارة، مستوردي وموزعي أجهزة التدفئة، بإرفاقها عند كل عملية بيع بجهاز كاشف أحادي أكسيد الكربون المنبعث من هذه الأجهزة لضمان سلامة وأمن المواطن.

وقال وزير التجارة، كمال رزيق، في تعليمة موجهة إلى المدراء الجهويين والولائيين للتجارة، إثر التوصيات المنبثقة عن أشغال الفوج الوزاري المشترك المكلف بمراقبة الواردات ومكافحة التقليد، وطبقا لتعليمات الوزير الأول، فقد تقرر إلزام كل متدخل في مجال صناعة، استيراد وتوزيع أجهزة التدفئة بالغاز ذات الاستعمال المنزلي، بإرفاقها عند كل عملية بيع بجهاز كاشف أحادي أكسيد الكربون، مع إدراج سعر هذا الأخير في القيمة الإجمالية لاقتناء الجهاز.

ويهدف القرار، حسب الوزير كمال رزيق، إلى تقليص العدد المعتبر من الوفيات المسجلة خلال كل موسم شتوي والناجمة عن استنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من هذه الأجهزة.

وطلب وزير التجارة، من الباعة والمصنعين والمستوردين، أخذ جميع التدابير اللازمة قبل حلول فصل الشتاء القادم، والشروع في عملية تحسيسية لفائدة المتدخلين لحثهم على توفير الأجهزة الكاشفة التي تسلم للمستهلك عند كل عملية بيع، وذلك قبل تاريخ 1 نوفمبر 2020.