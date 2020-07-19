لاعب وفاق سطيف قندوسي مطلوب من نادي ليفانتي الإسباني

ج.ن

أكدت مصادر مقربة أن مهاجم الفريق أحمد قندوسي، مطلوب رسميا من فريق ليفانتي الإسباني الذي يرغب في التعاقد معه خلال فترة التحويلات الصيفية الحالية، بعد المستوى الجيد الذي قدمه اللاعب خلال الموسم الجاري، وحسب المصادر ذاتها، فإن اهتمام الفريق الإسباني بخدمات قندوسي رسمي، إلا أن مناجير اللاعب ينتظر فقط العرض المالي المقدم من طرف مسؤولي ليفانتي كتابيا، من أجل تحويله إلى إدارة الوفاق بقيادة رئيس مجلس الإدارة عز الدين أعراب، الذي يرفض التدخل في قضية العرض المقدم، وإحالة الملف إلى المدرب نبيل الكوكي للفصل فيه، لاسيما أن إدارة الوفاق سبق أن منحت البطاقة البيضاء للمدرب من أجل تحديد التسريحات.