لاعبو نيس يتضامنون مع بوداوي

ج.ن

أبدى لاعبو نادي نيس الفرنسي تضامنهم مع زميلهم الدولي الجزائري هشام بوداوي الذي تلقى اصابة خطيرة في الركبة اجبرته على مغادرة معسكر الفريق في بلجيكا أمس، وأشاد لاعبو نادي نيس، بزميلهم الجزائري هشام بوداوي، مؤكدين بأنه سينفجر خلال الطبعة القادمة من الدوري الفرنسي الاول متوقعين له موسما زاهرا، وصرح حارس نيس كاردينال بشأن متوسط الميدان الجزائري قائلا لجريدة “ليكيب” الفرنسية الرياضية: “بعد عطال أتوقع أن يكون بوداوي مفاجأة الموسم الجديد”، وعلى نفس النهج سار زميله ليس ميلو الذي قال: “عندما تشاهد ما يحدث في التدريبات، تحسن بأن أمرا ما سيحدث بكل تأكيد”، وتزامنت هذه الإشادة بهشام بوداوي مع تعرضه، لإصابة خطيرة على مستوى الركبة وذلك خلال مشاركته في لقاء ودي يوم السبت الماضي، أجبرته على مغادرة تربص الفريق، وسيخضع بطل إفريقيا، لسلسلة من الفحوصات المعمقة، لمعرفة المدة التي سيغيب فيها عن المنافسة، حيث تسببت هذه الاصابة بقلق كبير للمدرب باتريك فييرا الذي كان يعول كثيرا على ابن مدينة بشار.