لاعبون يلجأون الى لجنة النزاعات

كشفت مصادر مقربة من بيت اتحاد بلعباس، أن عددا من اللاعبين قد باشروا مؤخرا إجراءات اللجوء للجنة المنازعات، وذلك بإرسال إعذارات للإدارة قبل التقدم بشكوى رسمية ضد الفريق، وهذا في ظل عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية لأزيد من ستة وحتى سبعة أشهر، ورفضهم أي حل ودي مع الإدارة بخصوص أموالهم، خاصة في ظل تفكير المسيرين في إقتراح تخفيض الأجور.

وفي السياق ذاته، أشارت ذات المصادر فإن اللاعبين الذين باشروا إجراءات اللجوء للجنة المنازعات التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، هم من الذين تنتهي عقودهم مع الاتحاد بنهاية الموسم الحالي، بالإضافة للاعبين آخرين مرتبطين بعقود ويرون أنفسهم في موقف قوة مقارنة بالإدارة، ويرغبون في الحصول على التسريح الآلي.