لاصام يستهدف الصدارة وأبناء العقيبة أمام امتحان حقيقي

يتنّقل فريق شباب بلوزداد اليوم لمواجهة جمعية عين مليلة على ملعب الأخير، ضمن تسوية البرمجة والتي تندرج لحساب الجولة الافتتاحية من البطولة الوطنية، وفي هذا الصدد يدخل النادي العاصمي أرضية الملعب بحثا عن تأكيد انطلاقته القوية مع بداية الموسم الكروي الجديد، وهو الذي يعول على الدفاع عن لقب الموسم المنصرم بكل قوة، في ظل الفوز العريض العريض الذي سجله من ملعب تيزي وزو أمام شبيبة القبائل والذي جعله مرشحا في مصاف الأندية التي سوف تنافس هذا الموسم على اللقب أين أبان أشبال المدرب فرانك دوما على جاهزية تحسبا للموسم الجديد، والذي نجحوا خلاله في التتويج لقب كأس السوبر والتأهل إلى الدور السادس عشر من منافسة دوري ابطال إفريقيا على حساب النصر الليبي، وفي هذا الصدد يدخل لاعبو الشباب ملعب زوبير خليفي سعيا منهم إلى العودة بنتيجة ايجابية وتأكيد انتصارهم الأخير في تيزي وزو وبالتالي ضمان نتيجة موفقة خرج القواعد للقاء الثالث على التوالي بعد سفرية مصر وتنقل تيزي وزو، وسوف تعرف تشكيلة أبناء “العقيبة”غياب لاعبها سمير عيبود الذي يبتعد عن الميادين ثلاث أسابيع بسبب الإصابة ويعود في المقابل زميله خالد بوسليو الذي تعافى من الإصابة، في المقابل يسجل الحارس غايا مرباح غيابه عن قائمة اللقاء للمرة الثانية على التوالي.

ولن تكون مهمة النادي البلوزدادي سهلة أمام منافس عنيد يسجل بداية قوية هو الآخر بعد تسجيل انتصار وتعادل، ويدرك لاعبو تشكيلة “لاصام” أن فوز اليوم سوف يجعلهم يصعدون إلى الصدارة مناصفة رفقة وفاق سطيف، وهي المهمة التي يسعى النادي المحلي إلى تجسيدها، ومواصلة الزحف نحو تحقيق المفاجأة.

عيشة ق.