لاصام والعميد يهددان صدارة النسر الأسود وأبناء العقيبة للتأكيد

تجري نهاية هذا الأسبوع المباريات المؤجّلة لحساب الرابطة المحترفة الأولى والتي تأتي في سياق مشاركة الأندية الجزائرية في المنافسة القارية، أين برمجت الرابطة المحترفة لكرة القدم أربع مباريات لأندية وفاق سطيف، شباب بلوزداد، مولودية الجزائر وشبيبة القبائل من أجل تسوية رزنامة المباريات المتأخرة ، وسوف تتقدم قمة اللقاءات المواجهة التي يحتضنها غدا ملعب 5 جويلية وتجمع بين فريقي مولودية الجزائر وشباب قسنطينة، والتي عوّدت الجماهير على إثارة قوية على المستطيل الأخضر سواء في العاصمة أو على ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة أين يعول النادي العاصمي في مواصلة سلسلة النتائج الايجابية وتأكيد الانتصار الذي حققه نهاية الأسبوع المنقضي أمام الصفاقسي في دوري أبطال إفريقيا، والفرصة سوف تكون مواتية أمام “العميد” من أجل تحقيق الانتصار الثالث على التوالي، والصعود إلى كوكبة المقدمة، بينما يعوّل أشبال المدرب عبد القادر عمراني تأكيد الاستفاقة عقب تسجيل فوزهم الأول هذا الموسم أمام اتحاد العاصمة والعودة بنتيجة ايجابية تساعدهم في الابتعاد عن أندية المؤخرة.

إلى جانب ذلك، يتواجد المتصدر وفاق سطيف أمام رحلة صعبة تقوده إلى العاصمة لمواجهة الجريح نصر حسين داي الباحث عن أول انتصار هذا الموسم، وذلك في مهمّة العودة بنتيجة ايجابية تساعده للاحتفاظ بالريادة وهو الذي يتواجد في خطر فقدانها في ظل المطاردة التي يتعرض لها من مولودية الجزائر، والوصيف جمعية عين مليلة الذي تنتظره هو الآخر سفرية معقدة إلى تيزي وزو من أجل مواجهة شبيبة القبائل، حيث تسعى تشكيلة “لاصام” إلى تأكيد بداية الموسم القوية التي تسجلها والعودة بنتيجة تجعلها تقفز إلى الريادة، رغم أن المهمة لن تكون سهلة في مواجهة أشبال المدرب فوزي بوزيدي الباحثون عن الانتصار بملعبهم أول نوفمبر.

إلى جانب ذلك، يملك شباب بلوزداد فرصة ثمينة لتسجيل فوز يبرهن عبره بداية الموسم المثالية محليا وقاريا عندما يستقبل الصاعد الجديد شبيبة سكيكدة، أين يملك إلى جانب هذا اللقاء مواجهتين متأخرتين أخريين، وبالتالي فإن رفقاء اللاعب نساخ أمام فرصة من أجل التقدم في جدول الترتيب والاقتراب من ثلاثي المقدمة.

برنامج المباريات

الخميس: شباب بلوزداد / شبيبة سكيكدة ابتداء من 14:30

شبيبة القبائل / جمعية عين مليلة ابتداء من 15:00

الجمعة: نصر حسين داي / وفاق سطيف ابتداء من 14:30

مولودية الجزائر / شباب قسنطينة ابتداء من 15:00

عيشة ق.