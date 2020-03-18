لابد من معاقبة المتلاعبين بالأسعار

دعا وزير التجارة كمال رزيق خلال استقباله ممثلي جمعيات حماية المستهلك إلى ضرورة تشديد الرقابة ومعاقبة التجار المضاربين الذين يستغلون الظرف الحالي للتلاعب بالأسعار وتكديس السلع وهذا كله “بغرض المحافظة على استقرار الأسعار، حيث أسديت تعليمات صارمة لمديريات التجارة الجهويين في 48 ولاية للحد من هذه الظاهرة .

المخزون يكفي لمدة سنة



أكد رزيق بأن المخزون من المواد الاستهلاكية يكفي لمدة سنة” داعيا المواطنين إلى عدم “تغيير النمط الاستهلاكي والتخزين العشوائي للمواد الغذائية كون مختلف الدوائر الوزارية تؤكد وفرتها”. معتبرا أن مثل هذا السلوك قد يؤدي إلى “اختلال” في العرض وتموين السوق .

ودعا كمال رزيق إلى ضرورة إشراك الجمعيات وكذا المهنيين من أجل حماية المستهلك والقدرة الشرائية” خاصة مع الوضع الحساس الذي تمر به البلاد” بسبب فيروس “كورونا “. داعيا الجمعيات حماية المستهلك إلى تحسيس المواطنين “بعقلنة الاستهلاك” و”عدم التهافت” على اقتناء المنتجات بكميات كبيرة .

ح.م

