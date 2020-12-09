لائحة برلمان مسيس و نوايا مبيتة

بقلم د.محمد مرواني

المتأمل عن عمق في تجليات الموقف الذي أبداه الاتحاد الأوروبي في لائحته المسيسة المغرضة ،والتي تحمل ورائها مخططا واضحا لاستهداف الجزائر يدرك تماما أن العديد من المؤسسات الدولية ،والمنظمات الغير حكومية تبدي منذ فترة ليست بالبعيدة مواقف عدائية إزاء القيادة السياسية ،وتوجهاتها التي أربكت فيما يبدو أطرافا أجنبية اعتقدت أن المسار المقبل بإسقاطاته السياسية والرؤى التي تبني السياسة الخارجية للدولة لن يكون هذا المسار في اعتقادهم إلا شكليا فصدمتهم مواقف الجزائر من عار ” التطبيع “والتخطيط الاستعماري الجديد الذي شرعت فيه دول للتموقع في المنطقة المغاربية التي تبقى الجزائر فيها القوة الاثقل والطرف المحوري .

مهما كان محتوى لائحة الاتحاد الأوروبي التي صورت وضع حقوق الانسان، والحريات العامة في البلاد بلون قاتم فإن الرسالة واضحة وجلية في مواقف هذه المؤسسة الغير متوازنة ولا منسجمة مع حركة الواقع ومنطق الجغرافيا السياسية ،وما تخطوه البلاد بعد حراك شعبي سلمي أصيل في بناء مسار جديد من الاصلاحات السياسية ،والاقتصادية ،والاجتماعي ،وهي شأن داخلي قبل كل شيء .

كان على لائحة الاتحاد الأوروبي الموجهة ،والمغرضة ان تتناول انتهاك حقوق الانسان في فلسطين المحتلة و في الصحراء الغربية التي تعاني من الاحتلال المغربي بدل الانهماك في قراءة الأوضاع الداخلية للجزائر التي لن تنخرط وهذا ما تؤكده القيادة رسميا في أي مخططات لا تخدم مصالح الدولة العليا فالدولة بكياناتها الجديدة تفرض اليوم توازنا هاما في المنطقة والدبلوماسية الجزائرية ادائها مقنع ومؤثر .

كان على الاتحاد الأوروبي أن يلتفت إلى مشاكل أوروبا الاقتصادية والسياسية وأن يختار لغة تعامل تزن الأعراف الدولية في التعاطي مع الجزائر رسميا وشعبيا فالشعب الجزائري ودون أي مثالية وشعوبية في الطرح لا يرتاح للرسائل التي تأتي من إتحاد فيه لوبيات استعمارية جديدة تريد تحقيق مطامع تاريخية في المنطقة و”الحديث قياس

ومن الواضح أن الاستقرار المؤسساتي للدولة وموقع الجزائر الجيو السياسي في ظل مخططات التطبيع الممنهج يستهدف الجزائر بشكل جلي وواضح وهذا الذي انتبهت اليه القيادة السياسية ونرى تفعيل لسياستنا الخارجية نحو إفريقيا ودول أخرى لإثبات موقع الجزائر الهام في توازنات المنطقة المغاربية وفي افريقيا وليست ” الكركرات ” إلا سيناريو مفتعل من المخزن الذي تسيره أطراف أخرى تريد التشويش على مواف ” الجزائر ” إزاء قضايا مصرية منها ” القضية الفلسطينية ” والاحتلال الصهيوني للأراضي العربية منذ عام 1967 وقضية ” الصحراء الغربية ” التي مازالت تحت الاحتلال المغربي .

ولا يبدو أن تحرك ” البرلمان الأوروبي ” هذه المرة اعتباطيا عبر هذه اللائحة المسمومة المسيسة بل إنه مخطط واضح عدائي يستهدف البلاد ومؤسساتها الدستورية وتدخل سافر في الشأن الداخلي بدون أي تقديرات أو معطيات حقيقية وهذا الذي يستوجب الرد على هذه الممارسات التي تتكرر ومن لوبيات فرنسية أيضا تتموقع كلما جاءت الفرضة للتشويش على مسار جديد للدولة يبدو أنه ليس في صالح العديد من مكوناتها والأهم في خضم هذا المخطط العدائي الذي يراد منه التشويش على مسارات جديدة للدولة الجزائرية توحيد الصف الداخلي وبناء مناعة حقيقية إزاء أي تحديات خطيرة تواجه البلاد على الصيعد السياسي ،والاقتصادي ،وحتى الأمني وثقتنا في مؤسسات الدولة ،وجيشنا الوطني الشعبي الباسل قوية فالجزائر قوية بمؤسساتها اليوم دون مجاملة لأداء حريصة على مواجهة أي مخططات عدائية ،ومشاريع للتوسع يراعها أعداء لا يردون الخير للبلاد منذ عقود ،ويمارسون نفس النهج الاستعماري الجديد للعودة وهذا من المستحيلات . يتبع ..