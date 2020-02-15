لأول مرة وزير جزائري يتمنى أمنية لشعبه

فوجئ، أول أمس، العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بمنشور لوزير التجارة، كمال رزيق، تمنى من خلاله أن يحظى الجزائري بفرصة، أكل اللحوم الحمراء، في رمضان هذه السنة، بأسعار مقبولة، تكون في متناول الجميع.

جاء منشور الوزير عبر صفحته الرسمية، على الفايسبوك، بعنوان” أمنية وليس مبادرة”.

حيث قال رزيق: “أتمنى أن تتزين موائد إفطار لرمضان هذه السنة، باللحوم الحمراء، :لحم الجمل، لحم البقر، لحم الغنم والمعز، انتاع ولايات الجنوب الكبير، بدل اللحم المجمد المستورد من الخارج”

كما أضاف: “هذه الولايات لها ثروة هائلة، لابد أن تستغل وتذبح هناك، وتحول لجميع ولايات الوطن، ويأكل الزوالي لحم الثروة الحيوانية لولايات الجنوب بأسعار مغرية وفي متناوله”

وطلب رزيق في آخر المنشور، أن يتفاعل معه المواطنون، قائلا: “من يشاركني هذه الأمنية من الوطنيين المخلصين”، لتتوالى بعد ذلك تعليقات المواطنين.

مريم خميسة