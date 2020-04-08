قالت وكالة تسجيل براءات الاختراع التابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن الصين أصبحت أكبر مصدر لطلبات تسجيل البراءات الدولية في العالم في 2019.

وأزاحت الصين بعد تصدرها لطلبات تسجيل البراءات الدولية، الولايات المتحدة عن عرش ظلت متربعة عليه منذ إقامة تلك المنظومة قبل أكثر من 40 عاما.

وأضافت المنظمة العالمية للملكية الفكرية، التي تشرف على نظام يُمكن الدول من تبادل الاعتراف ببراءات الاختراع، أن 58 ألفا و990 طلبا جاءت من الصين العام الماضي مقارنة مع 57 ألفا و840 من الولايات المتحدة.

وتُظهر بيانات المنظمة أن عملاق الاتصالات الصيني “هواوي” كان الشركة المسجلة لأكبر عدد من براءات الاختراع للعام الثالث على التوالي.

وأشارت إلى أن العدد الوارد من الصين زاد بمئتي ضعف في 20 عاما فقط.

ويأتي أكثر من نصف الطلبات حاليا من آسيا وتحتل اليابان المركز الثالث تليها ألمانيا ثم كوريا الجنوبية.

وتعد ملكية براءات الاختراع مؤشرا مهما على قوة الدولة الاقتصادية ومدى خبرتها في القطاع الصناعي.

المصدر: رويترز