لأول مرة في تاريخ لبنان والوطن العربي امرآة تتولى منصب وزيرة الدفاع

تقلدت السيدات في الحكومة اللبنانية الجديدة ثلث الحقائب الوزارية، وعددها ست وزارات هي: الدفاع والعدل والإعلام والعمل، والشباب والرياضة، والمهجرين.

الحكومة الجديدة التي توصف بأنها حكومة تكنوقراط، تقلدت فيها ست نساء مناصب وزارية وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد، وهن: زينة عكر وزيرة للدفاع، وماري نجم وزيرة للعدل، ولميا الدويهي وزيرة للعمل، وفارتينه أوهانيان وزيرة للشباب والرياضة، وغادة شريم وزيرة للمهجرين، ومنال عبد الصمد وزيرة للإعلام.

في مؤتمره الصحافي، أعلن رئيس الحكومة الجديدة الدكتور حسان دياب أن هدفه هو تشكيل حكومة اختصاصيين، فهو يريد تشكيل حكومة مميزة لا تشبه حكومات سابقة، سواء على صعيد نسبة الاختصاصات المشاركة فيها، أو على صعيد نسبة مشاركة النساء، دون نسيان التوازنات المعروفة.

اعتبر أنها حكومة تتولى المرأة فيها التمثيل المتوازن، وتشغل فيها موقع نائب الرئيس للمرة الأولى في لبنان، حكومة وزراؤها استثناء وفريق عمل إنقاذ لا يملك إلا بذل الجهد والعطاء في هذه المرحلة الصعبة والدقيقة، بحسب رئيس الحكومة.