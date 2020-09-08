كيف يقضي رياض محرز يومه بعد إصابته بفيروس كورونا؟ 

ج.ن

تعيش الجماهير الجزائرية حالة كبيرة من القلق، بعد إصابة نجم “الخضر” رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، بفيروس كورونا المستجد.

وكان نادي مانشستر سيتي قد أعلن، أمس الإثنين، إصابة محرز والمدافع الفرنسي إيميريك لابورت بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنهما يخضعان للعزل الفردي في الوقت الحالي، لحين تعافيهما من الفيروس بشكل نهائي.

وأكد مصادر صحفية انجليزية أن اللاعب يقيم في منزله بمدينة مانشستر الإنجليزية خلال الوقت الحالي، ويحظى بمتابعة دقيقة من قبل الفريق الطبي لنادي مانشستر سيتي، على أمل عودته إلى الفريق في أقرب وقت ممكن.

وأشار المصدر إلى أن اللاعب بصحة جيدة، ولا يعاني من أي أعراض خاصة بفيروس كورونا، مثل ارتفاع درجة الحرارة أو فقدان حاسة الشم أو التذوق، أو السعال، لا سيما بعد اكتشاف إصابته بالفيروس في وقت مبكر.

ومن المتوقع أن يستمر العزل الصحي للدولي الجزائري لفترة تتراوح من 10 إلى 14 يوما، لا سيما وأنه لا يعاني من أعراض الفيروس في الوقت الحالي.

ويتوقع أطباء النادي السماوي أن يتخلص محرز من الفيروس بأسرع طريقة ممكنة، لا سيما في ظل صغر سنه والمناعة القوية التي يحظى بها، ولياقته البدنية العالية مثل كل الرياضيين.

محرز قد يكون قادرا على خوض أولى مباريات السيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، المقرر لها يوم 21 سبتمبر الجاري، ضد ولفرهامبتون، ولكنه سيفقد فرصة ثمينة.

اللاعب الجزائري كان يعول على فترة التوقف الحالية للحصول على فرصة المشاركة بشكل أساسي مع السيتي منذ اللحظة الأولى، في ظل وجود منافسيه مع منتخباتهم حاليا.