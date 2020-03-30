كيف ولماذا انتهى بوتفليقة

بقلم: احسن خلاص

الجزء الأول

نعيش هذه الأيام ذكريات تعيدنا إلى اللحظات الأخيرة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على رأس الدولة، وتدفعنا للوقوف على مخاضاتها العسيرة التي بدأت من اللحظة التي طالبت فيها قيادة الجيش بتطبيق المادة 102 من الدستور في 26 مارس من العام الماضي تحت ضغط الشعب المطالب برحيله، وانتهت يوم قدم رسالة استقالته يوم 2 أفريل تحت ضغط القيادة ذاتها التي دعته إلى الانصراف الفوري. لحظات لمن يتذكرها بجميع تفاصيلها كانت صعبة وحرجة لا يضاهيها إلا القليل من اللحظات التي بقيت عالقة في الذاكرة الجزائرية منها أزمة صيف عام 1962 وأزمة رحيل الرئيس بومدين في أواخر عام 1978 ثم “استقالة” الرئيس الشاذلي بن جديد بداية عام 1992.

لقد بينت التجربة التاريخية للدول أن إنهاء فترة رئاسية قصيرة أسهل من وضع حد لفترة في الحكم إذا تعدت عشر سنوات. ولم يكن الرئيس بوتفليقة يغفل عن الأحداث التي شهدها العالم العربي عام 2011 وامتد لهيبها ولا يزال إلى اليوم وقد عصفت بنظرائه الأكثر عتوا والأحسن مقاما في الحكم وانفرادا به على غرار حسني مبارك ومعمر القذافي وزين العابدين بن علي وعلي عبد الله صالح، وبالرغم من هذه الفرصة الثمينة التي منحتها له هذه التجربة العربية إلا أنه لم يكن ليشذ عن هذه القاعدة فاختار أن لا يختلف مصيره في السلطة عن أقرانه السابقين.

فهل غرر الرئيس ببوتفليقة أم اغتر بما أحدث حوله من فراغ سياسي ومؤسساتي على مر فترات حكمه فظن أن لا ملجأ إلا إليه وتوهم أن مصير البلد بيده وحده أو هكذا أوحى إليه من حوله من المنتفعين بجلوسه على العرش؟ أم أنه لم يكن للنظام القائم بديل من بقائه في سدة الحكم بما يحفظه له من توازنات في ظل صراعات مريرة من وراء الستار على خلافته بين عصبة تكونت حول شقيقه ومستشاره الخاص وبين عصب أخرى على الهامش تنتظر لتجد لنفسها أرضية سياسية صلبة للانقلاب عليه وفضلت دون ذلك الإبقاء على أخف الأضرار إلى حين تتوفر الفرصة التاريخية ليتم ذلك في هدوء ودون إرباك النظام كما حدث في جل البلدان التي عرفت الثورات العربية.

وقبل الحديث عن دور حراك 22 فبراير في قلب الطاولة على بوتفليقة من خلال تحالف موضوعي بينه وبين عصب الهامش داخل النظام يحسن بنا أن نفهم تطور مسار بوتفليقة السياسي داخل دواليب النظام والممتد لأكثر من 62 عاما، 5 سنوات خلال فترة حرب التحرير و16 سنة في عهدي بن بله وبومدين و20 سنة لعب فيها أدوارا على الهامش في عهدي الشاذلي بن جديد وفترة التسعينيات المضطربة قبل أن يختمها بأربع فترات رئاسية متباينة اكتشف فيها الجزائريون أربعة رؤساء مختلفين.

مسار انقلابي بامتياز، إذ لا تكاد تجد انقلابا لا يحضر فيه بوتفليقة، فقد شارك في الانقلاب على الحكومة المؤقتة عام 1962 وبعدها على حكم بن بله في 1965 قبل أن يعود لينقلب على نفسه ثلاث مرات في الفترة الممتدة بين 1999 و 2019، وينقلب على من حوله من مؤسسات وشخصيات وأحزاب. فقد انقلب على بن بيتور وبومعزة وبن فليس كما انقلب على البرلمان والحكومات والأحزاب وعلى رأسها حزب جبهة التحرير الوطني الذي لم يغفر له أن لجنته المركزية صوتت بالأغلبية عام 1983 على قرار شطبه من الحزب، وهو القرار الذي شكل مغزى ما أدلى به الأمين العام للأفلان بوعلام بن حمودة غداة تزكية اللجنة المركزية لترشح بوتفليقة للرئاسة نهاية عام 1998 عندما أكد أن القرار ليس قرارا مستقلا للحزب وهو ما كلفه “حركة تصحيحية” أزاحته وجاءت ببن فليس خلفا له.

نعم، لم نكن أمام رئيس واحد لمدة 20 سنة بل كانت كل عهدة رئاسية تحمل بوتفليقة خاص بها وفي كل فترة يرفع قوما وينزل آخرين، ويبعد رجالا ونساء من المدنيين والعسكر من حاشيته ويقرب من يراه مناسبا للمرحلة، غير أنه كان قد أبقى على نفر من خدمه وموظفيه السياسيين مرافقا له طوال الوقت وبعضهم انتهى به الأمر في غياهب السجون بعد مغادرته الحكم.

لقد بدأ بوتفليقة مساره الرئاسي عام 1999 بأزمة شرعية نشأت من انسحاب المترشحين الستة المرافقين له من السباق الرئاسي لكنه استطاع تحويل تلك الأزمة لصالحه بأن لوح بالانسحاب هو كذلك إذا لم يمكنه من أتى به من القيادات العسكرية آنذاك من نتيجة صورية عريضة وقال عبارته التي بقيت محفورة في الذاكرة: “سأذهب إلى بيتي فإن للكعبة ربا يحميها”. لقد انقلب على منافسيه من حيث أرادوا سحب البساط منه وفاوض بذلك أصحاب القرار على هامش مناورة أكبر مكنه من تدارك أزمة الشرعية باستفتاء حول مشروع قانون الوئام المدني بعد أن مكنه من حملة انتخابية جديدة جند لها جميع إمكانات الدولة.

بقدر ما كرست الفترة الرئاسية الأولى طلاقا بائنا مع القادة السياسيين المنافسين له في السباق الرئاسي فقد قربت إليه قادة سياسيين آخرين من أمثال محفوظ نحناح وسعيد سعدي ورضا مالك ونور الدين بوكروح واستطاع أن يحيط نفسه بفريق عمل حكومي بأسماء ذات رصيد معتبر في المجال الاقتصادي والأمني والسياسي من أمثال يزيد زرهوني وعبد اللطيف بن اشنهو وحمد طمار وشكيب خليل، نشطوا الفترات الأولى من حكمه في ظل بحبوحة مالية لم يسبقه إليها أي رئيس في الجزائر. لكن العهد الذهبي انتهى عام 2013 وبدأ العد التنازلي نحو الهاوية.

يتبع