“كيا موتورز” تعلق الإنتاج في مصانعها بكوريا الجنوبية

أعلنت شركة “كيا موتورز”، اليوم الإثنين، تعليق الإنتاج في مصانع كوريا الجنوبية بسبب نقص قطع الغيار.

وأفاد مسؤول بالشركة، لوكالة رويترز، أن “كيا موتورز قررت تعليق الإنتاج في مصانعها الثلاثة للسيارات في كوريا الجنوبية”.

وأضاف المسؤول في مصنعي “جوانججو” و “سوهاري” أن “سبب تعليق الإنتاج يعود لنقص التزويد بقطع الغيار”.

وقال ذات المسؤول “سيتم تعليق الإنتاج يومي الإثنين والثلاثاء”، مضيفا “الشركة ستراقب مدى توفر قطع الغيار من أجل تحديد ما إذا كانت ستستأنف الإنتاج بعد ذلك”.

”، اليوم الإثنين، تعليق الإنتاج في مصانع كوريا الجنوبية بسبب نقص قطع الغيار.

وأفاد مسؤول بالشركة، لوكالة رويترز، أن “كيا موتورز قررت تعليق الإنتاج في مصانعها الثلاثة للسيارات في كوريا الجنوبية”.

وأضاف المسؤول في مصنعي “جوانججو” و “سوهاري” أن “سبب تعليق الإنتاج يعود لنقص التزويد بقطع الغيار”.

وقال ذات المسؤول “سيتم تعليق الإنتاج يومي الإثنين والثلاثاء”، مضيفا “الشركة ستراقب مدى توفر قطع الغيار من أجل تحديد ما إذا كانت ستستأنف الإنتاج بعد ذلك”.