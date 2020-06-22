كوفيد-19: 30 شخصا غادروا مستشفى وهران

غادر مساء أمس الأحد 30 شخصا كانوا مصابين بكوفيد-19 المركز الاستشفائي الجامعي “الدكتور بن زرجب” لوهران بعد تماثلهم للشفاء، ليقارب عدد المتعافين 380 شخصا منذ بداية الوباء، حسبما علم من هذه المؤسسة الصحية.

وغادر المتعافون مصلحة الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل الوظيفي التي خصص طابقها الأرضي للمصابين بكوفيد-19 بالمركز الاستشفائي المذكور ليصل عدد المتعافين إلى 378 شخصا تماثلوا للشفاء وتم تسريحهم للعودة إلى منازلهم.

وقد تم تسريح المرضى الذين كانوا يتعالجون ببروتوكول هيدروكسي كلوروكين الذي أقرته وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات تحت إشراف الطاقم الطبي لمصلحة الأمراض المعدية وتم تسريحهم بعد أن جاءت تحاليلهم سلبية وثبت تعافيهم.