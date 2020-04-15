كورونا يقضي على الأفارقة والعرب

بقلم: احسن خلاص

في آخر زيارة للأمين العام للجامعة العربية أبو الغيط إلى الجزائر افتك وعدا منها باحتضان مؤتمر القمة العربي في جوان المقبل وسيعلن عن تاريخ انعقاده إذا توفرت شروطه. كان ذلك قبل أن تجتاح العالم العربي وبقية العالم جائحة كورونا التي وضعت الجامعة العربية في الحجر الصحي بعدما كانت لسنوات في الحجر السياسي الذي حال دون تحقيق أهدافها المسطرة في نصوصها التأسيسية و”هي توثيق الصلات بين الدول العربية وصيانة استقلالها والمحافظة على أمن المنطقة العربية وسلامتها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والصحية”.

وبجوار العالم العربي لم نسمع لهيئات الاتحاد الإفريقي صوتا يدعو إلى تفعيل العمل الإفريقي المشترك لمواجهة الوباء وتنسيق جهود الدول الإفريقية في هذا المجال على الرغم من أن من بين الأهداف الأساسية التي أنشئ من أجلها الاتحاد “اتخاذ إجراءات جماعية لمكافحة الإيدز والأمراض الفتاكة الأخرى ورفع معدلات النمو الاقتصادي إلى 7 بالمائة وترقية الصحة والتعليم والنهوض بقطاع المعلومات والاتصال ومنع تدهور البيئة في إفريقيا…”

ولا نريد إطالة الحديث عن منظمة التعاون الإسلامي التي تنحصر أهدافها في “حماية صورة الإسلام الحقيقية والدفاع عنها، والتصدي لتشويه صورة الإسلام، وتشجيع الحوار بين الحضارات والأديان… وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الإسلامية من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي فيما بينها بما يفضي إلى إنشاء سوق إسلامية مشتركة”.

سقنا عن قصد الأهداف المعلنة لهذه التجمعات والتنظيمات الإقليمية التي تنتمي إليها الجزائر ليتبين لنا اليوم من خلال الواقع المعاش أنها أبعد ما تكون عن الأهداف التي سطرتها هي وليس تلك التي تنتظر منها شعوبها أن تحققها. لقد بينا في مقالات سابقة أن كورونا لم يأت للقضاء على البشرية بل ليرمي في سلة المهملات تنظيماتها التقليدية الزائفة ورموزها البالية ويضع شعوبها أمام ضرورة البداية من الصفر بعد أن تدفن جثث الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي، التي لا أحد فكر في وجودها أو استنجد بها أو انتظر منها شيئا فقد أصبح ينظر إليها بأنها مراكز لابتلاع أموال الشعوب التي تزعم أنها تمثلها وتدافع عن مصالحها.

لقد جاءت جائحة كورونا مثل ذلك الطبيب الشرعي ليتحقق من الموت النهائي لهذه التنظيمات ويصدر شهادة رسمية تؤكد الوفاة بعد أن دخلت لسنوات في موت سريري، حتى أن التحولات التي عرفها العالم العربي والإسلامي والفضاء الإفريقي في المجالات السياسية جعلتها تنسى في غمرة الأحداث.

في إفريقيا لم تنتظر بعض النخب الجديدة الصاعدة إلى الحكم قدوم جائحة كورونا لتنتفض ضد الاتحاد الإفريقي باعتباره إطارا باليا أنشأه رعيل من الحكام الانقلابيين المستبدين والفاسدين على أنقاض منظمة الوحدة الإفريقية التي أدت دورها ضمن الكفاح التحرري لإفريقيا من الاستعمار التقليدي لكنها ظلت سندا لأنظمة انقلابية استبدادية لسنوات طويلة.

لقد بدأت هذه النخب تنشئ محاور جديدة وفق رؤية مغايرة للتعاون والشراكة والتعاضد للدفاع عن المصالح المشتركة أمام التنافس الأمريكي الفرنسي والصيني في إفريقيا وظهر أن البلدان الأنجلوساكسونية الأكثر نشاطا وهمة مثل ما هو حال محور إثيوبيا، رواندا وجنوب إفريقيا ويضاف إليها كينيا وأوغندا التي تنتظر من تعاونها مستقبلا واعدا من خلال فتح حدودها وإتاحة التداول الحر للعملات المحلية فيما بينها وتنشيط التبادلات التجارية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية عن طريق الشراكة فخرجت من النمطية التي فرضها الاتحاد الإفريقي والمنطلقة من فض النزاعات الداخلية والبينية وكأن إفريقيا كتب لها أن تنشأ في النزاعات وتظل فيها إلى الأبد. حاول هذا المحور استقطاب شمال إفريقيا لكن محاولاته باءت بالفشل بالنظر إلى الوضع المهترئ التي يوجد فيه الاتحاد المغاربي والتحولات السياسية المضطربة التي يعيشها بعض بلدانه.

هذه الأمثلة وأخرى تدل على أن إفريقيا جسم حي ونشط يمكن أن يكتسب مناعته بنفسه إذا ما اكتسب رؤية جديدة تتجاوز الأطر الإفريقية التقليدية التي صارت مكبلة لتحرك إفريقيا تجاه التطور الذي يمليه العصر والخروج من التبعية والاستصغار الذي ظهر في الدعوة التي وجهها أطباء فرنسيون إلى اتخاذ إفريقيا حقلا للاختبارات حول تطور فيروس كورونا.

في المنطقة المغاربية، لم يتجاوز التنسيق والتعاون لمواجهة كورونا مستوى النوايا الحسنة المعزولة والبعيدة عن مرحلة وضع الأطر المتينة لذلك فقد تواصل الرئيس التونسي مع قادة جميع البلدان المغاربية لتنسيق الجهود ومواجهة أخطار جديدة محتملة لانتشار الفيروس، يضاف إليها تواصل الرئيس الجزائري مع نظيره الموريتاني وإرسال شحنة مساعدات طبية لهذا البلد، إضافة إلى أن عملية إجلاء الرعايا من يوهان في بداية الأزمة شملت طلبة ليبيين وتونسيين وموريتانيين وفي المغرب طالب برلماني مغربي حكومة بلاده بأن ترسل الفائض من الكمامات التي يتوفر عليها المغرب إلى الجزائر، إلى جانب التنسيق الجزائري التونسي والليبي في نقل الرعايا برا. هذه الجهود المعزولة وإن كانت تعبر عن تعاطف أخوي وجواري إلا أنها لم ترق إلى آلية ثابتة وفعالة لمواجهة الأزمة في وقت يبحث كل عن ذويه.

لقد بدأت الشعوب تتحرر من تلك التنظيمات الاستعمارية المكبلة التي ظلت دائما في خدمة الأنظمة الاستبدادية التي أنشأتها لخدمة استمرار هيمنتها لاسيما جامعة الدول العربية حيث لم نر اجتماعا لوزراء الصحة العرب بتقنية التحاضر عن بعد مثل ما كان يجتمع وزراء الداخلية لتفعيل التنسيق العربي في مجال قمع الحريات في بلدانهم. ولم تظهر السعودية تضامنا مع العرب والمسلمين بل ساعدت على هبوط سعر النفط الذي لم يرتفع من جديد إلا بأمر من الرئيس ترامب، والأمثلة عن تخاذل العرب كثيرة وليست وليدة اليوم فقط.

لا ندري هل سيجتمع رؤساء وملوك وأمراء العرب هذا الصيف، وإن اجتمعوا كيف سينظر بعضهم إلى وجوه بعض وكيف سيقيمون الخراب والإفلاس الذي وصل إليه “العمل العربي المشترك”. وهل المشكلة في عودة سوريا إلى الجامعة العربية أم في طرد كورونا مع المنطقة العربية، هل سيظل العرب يبحثون أحسن الردود على إيران ونفوذها في اليمن ولبنان وسوريا والعراق، وهي التي تكابد وحدها في ظل الحصار مشقة التصدي للوباء؟ هل سيلتفت العرب لأول مرة إلى ما هو جدي وحيوي ومصيري في عملهم المشترك؟

لا يمكن أن ننتظر من تنظيم الجامعة العربية أو منظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي أن تتجدد فقد حكمت هذه التنظيمات على نفسها بالفناء يوم ولدت وقد أظهرت البلدان المنضمة إليها إشكالات جديدة تتجاوز الأهداف التي رسمتها وبينت أنها هياكل دون روح.