“كورونا يفرض علينا تبني خطة إنقاذ اقتصادي”

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∙ عبد القادر بريش:”هذه الإجراءات تتوافق مع ما طالب به منتدانا”

∙ مختار لعلالي: “بعض القرارات تحتاج لتقديم تفسيرات وتوضيحات جديدة”



كشف عدة خبراء اقتصاديين، أن الإجراءات الفورية، التي أقرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عقب اجتماع مجلس الوزراء، هي قرارات جد هامة، خاصة في الجانب الاقتصادي، معتبرين بالمناسبة، أنه قد حان الآوان، لتبني خطة إنقاذ اقتصادي، لمواجهة هذا الظرف الصعب الذي تعيشه البلاد، اجتماعيا واقتصاديا، جراء تفشي جائحة الوباء العالمي كورونا.

عبد القادر بريش

“هذه الإجراءات تتوافق مع ما طالب به منتدانا”

بداية، اعتبر رئيس المجلس الاستشاري، في المنتدى الاقتصادي الجزائري، عبد القادر بريش، أمس، أن الإجراءات المتخذة من طرف مجلس الوزراء، في الجانب الاقتصادي قرارات جد هامة، تندرج في إطار إدارة الأزمة التي نعيشها، جراء انتشار وباء كورونا في البلاد.

حيث ثمن بريش في تصريح خص به جريدة “الوسط”، إجراء تخفيض في ميزانية التسيير بـ 30%، وكذلك في ميزانية التجهيز، من خلال تأجيل المشاريع التي لم تنطلق بعد، إلى جانب موافقته على قرار تقليص فاتورة الواردات إلى 30مليار دولار، بدل 41مليار دولار، وتقليص مصاريف مكاتب الدراسات الأجنبية، مما سيسمح باقتصاد وتوفير 7مليار دولار، بالإضافة إلى تقليص سوناطراك لاستثماراتها من 14الى 7مليار دولار، معتبرا في ذات السياق، أن منطق مواجهة الأزمة، لا يكون إلا بالتقشف وترشيد النفقات، مع إعادة توجيه الموارد المالية حسب الأولويات.

في حين، أوضح ذات المتحدث، أن كل تلك القرارات والتوصيات، تعد بمثابة إجراءات احترازية، للمحافظة على احتياطي الصرف، ومواجهة التراجع الكبير في عائدات تصدير المحروقات، نتيجة الانخفاض الكبير في أسعارها، بسبب وباء كورونا، حيث فقدت في ظرف شهر أكثر من50%من قيمتها.

كما أفصح الخبير الاقتصادي، خلال حديثه مع “الوسط”، أن كل هذه الإجراءات تتوافق مع ما طالب به المنتدى الاقتصادي الجزائري، في وقت سابق، مؤكدا بالمناسبة، بضرورة تبني خطة إنقاذ اقتصادي، لمواجهة هذا الظرف الصعب الذي تعيشه البلاد، اجتماعيا واقتصاديا.

مختار لعلالي

بعض القرارات تحتاج لتقديم تفسيرات وتوضيحات جديدة

من جهته، أكد الخبير الاقتصادي، مختار لعلالي، أمس، أن قرارات رئيس الجمهورية، عقب اجتماع مجلس الوزراء، هي قرارات منطقية مواكبة للوضع الاقتصادي الراهن، الذي تعيشه البلاد في ظل تفشي وباء كورونا، معتبرا بالمقابل، أن كوفيد-19 من الأسباب الحتمية للكساد الاقتصادي، في هذه الفترة، نتيجة توقف نشاطات المؤسسات الاقتصادية، ما سيخلق حسبه نقص في الإنتاج الوطني، ينعكس بالسلب على الاقتصاد الجزائري.

في حين، طالب لعلالي في تصريح خص به جريدة “الوسط”، الحكومة بتقديم تفسيرات جديدة، بخصوص بعض القرارات والتوصيات، التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أو إصدار بيان من رئاسة الجمهورية، يتناولهم بالتفصيل، معربا بالمناسبة، أن هناك نقطتين تحتاجان لتوضيح، وهما قرار تعجيل تحصيل الضرائب والرسوم ، وقرار استرجاع القروض الممنوحة من طرف البنوك العمومية،على اعتبار المديرية العامة للضرائب، أخرت تحصيل الضرائب والرسوم، وبالتالي حسب تقديري رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قصد التهرب الضريبي، بالنسبة للسنة الحالية، في حين قصد استرجاع القروض البنكية الكبرى، الممنوحة لرجال الأعمال الكبار، الذين أخذوا أموال من الدولة، ولم يدفعوا أقساطهم لحد الساعة، وهذا عن طريق حجز وبيع الممتلكات العقارية المنقولة، في المزاد العلني، في أقرب وقت، وبالتالي لم يقصد لونساج وكناك، لأنهم عبارة عن مؤسسات مصغرة، وعدهم الرئيس بإعادة النظر في المشاكل التي يعانون منها.

في سياق متصل، ثمن الخبير الاقتصادي، قرار تقليص واردات بقيمة 10 مليار دولار، في حين ركز على ضرورة إلى إصدار مرسوم تنفيذي، يوضح والسلع والمواد المستوردة المعنية بالقرار، وفق تعليمات دقيقة، تنشر لاحقا.

كما دعا نفس المصدر، إلى ضرورة الإسراع في التفكير في بديل استراتيجي للنفط، عن طريق استغلال الثروات الطبيعية والمعادن الثمينة، من خلال اتفاقيات شراكة، لجلب العملة الصعبة، خصوصا أن الجزائر تعيش عجز مالي حاليا، مضيفا أنه يجب استرداد الأموال المنهوبة من قبل العصابة، عن طريق إجراء الحجز المباشر لكل الحسابات البنكية في داخل وخارج الوطن، منوها أن مثل هذه الإجراءات، ستكون فعالة، في حال اتبعتها مراسيم تنفيذية مفصلة عنها.

وفي حال ما طالت الأزمة، بسبب كورونا، قال أستاذ الاقتصاد بجامعة تيسمسيلت، خلال حديثه مع “الوسط”، أن هذا سيفرض على الدولة تقليص نفقاتها إلى أكثر من 40 بالمائة بدل 30 بالمائة، ليكون الإجراء فعالا أكثر، لتكون الميزانية التكميلية محددة لنفقات الدولة ومرشدة لها، مشيرا بالمناسبة، أن أزمة كورونا لها تأثيرات سلبية، على كل جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للبلاد ، وبالتالي يجب أن يتم معالجتها بصفة تدريجية مستقبلا.

مريم خميسة